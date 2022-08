El abogado Adil Meléndez, defensor de las comunidades asentadas a orillas del Canal del Dique, denuncia amenazas contra su vida y la de otros líderes en esta región del Caribe, donde se debate el proyecto 'Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique’.



“Ante la Fiscalía General de la Nación redicamos las denuncias por amenazas que recibimos el señor Fredy Martínez, el comunicador Édinson Lucio, y este servidor, el pasado viernes”, señala Meléndez.



Según el abogado, en la casa del líder Fredy Martínez apareció un panfleto con un arreglo floral.



“Decía que por oponernos al desarrollo de la región somos objetivo militar”, señala Melendez, que le presentó a este medio la denuncia ante la Fiscalía.

Dos familias habrían salido

desplazadas en el pasado mes de junio

Canal del Dique. Foto: Gobernación de Bolívar

Le decimos a los violentos que nosotros no nos oponemos al proyecto, creemos que las obras son necesarias, pero queremos que se piense e incluya las necesidades de las comunidades FACEBOOK

La adjudicación del mega proyecto fue aplazado por el gobierno anterior, debido a denuncias por irregularidades, como el hecho de que las obras tengan un solo proponente y la falta de consultas previas.



Según el jurista las amenazas no son nuevas y dos familias salieron desplazadas en el pasado mes de junio.



“Hoy, le decimos a los violentos que no nos oponemos al proyecto, creemos que las obras son necesarias, pero queremos que también se piense e incluya a la necesidades de las comunidades”, señala Meléndez.



Las comunidaes hoy exigen al gobierno que realice consultas previas y que se incluya a la totalidad de consejos comunitarios en este proyecto, con el que se busca bajar los niveles de sedimentación que hoy afectan a la Bahía de Cartagena, pero también evitar inundaciones a lado y lado del brazo artificial del Río Magdalena.



“El proyecto es excluyente, y no hay participación del componente social, económico ni ambiental… y como es excluyente y el territorio le pertenece a las comunidades que toda una vida lo han habitado y lo han cuidado, ellas deben ser tenidas en cuenta”, dice el abogado.



Las comunidades señalan que hay un profundo daño causado por grandes embarcaciones de Ecopetrol y omisiones de Cardique que han favorecido el secado de cienagas.



“Se deben incorporar las recomendaciones que haga la comunidad sobre las obras de canalización en ciénagas, arroyos. Este es un derecho que está en la Constitución que respalda a las comunidades afro”,

EL Gobierno Nacional ha dicho que el proyecto será adjudicado antes del próximo 12 de septiembre

Canal del Dique a la altura de la vereda Recreo, en Cartagena. Foto: John Montaño / EL TIEMPO

Un porcentaje de ese negocio debe ser para un modelo de desarrollo de las comunidades FACEBOOK

También piden que las comunidades impactadas sean incorporadas al modelo de negocio como el tráfico de barcos industriales y el turismo a gran escala.



“Un porcentaje de ese negocio debe ser para un modelo de desarrollo de las comunidades”, señala Meléndez.



“Debe haber una oferta social y debe ser un modelo de desarrollo integral para las comunidades”, sostiene Meléndez.



EL Gobierno Nacional ha dicho que el proyecto será adjudicado antes del próximo 12 de septiembre.



“Que se desarrollen todas las consultas previas, incluyendo a Coveñas y el Golfo de Morrosquillo donde recibirán todos los sedimentos".



“Temas como el transporte de naves pesadas afectan a las comunidades étnicas y no étnicas, por ello pedimos un Conpes para el desarrollo de una política social, porque el Canal del Dique es la fosa común mas grande del Caribe, y lo dijo la JEP”, concluye el abogado.



