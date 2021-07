Ideam reporta amenazas de deslizamiento en diez municipios del Cesar

Diez municipios del Cesar presentan amenazas por deslizamiento de tierra.



Gamarra, sur del departamento, es la zona donde se prevé mayor riesgo, por lo cual se encuentra en alerta roja, dada las altas pendientes que rodean a este municipio.



También presentan especial atención enAgustín Codazzi, Chimichagua, Chiriguaná, La Gloria, Pelaya, San Alberto y San diego, que están en alerta naranja.



Estas afectaciones cobijan a otros municipios como El Copey y Pueblo Bello, que donde existe alerta amarilla.



El reporte lo hizo este miércoles el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).



“Esto obedece a las lluvias originadas por el paso de ondas tropicales que se han presentado en el país durante las últimas semanas, acompañadas de tormentas eléctricas y vientos por encima de lo normal”, explicó Daniel Useche Samudio, jefe de Alertas y Pronósticos del Ideam.



En este sentido, aconsejó a las autoridades de la región, vigilar el estado de las vías en estos sectores.



“Hay que estar atentos a estos ejes viales porque muchas veces quedan intransitables. Se debe monitorear el estado de los mismos”, recalcó Useche.

Temporada de lluvias

Aunque en algunas regiones del Cesar se han registrado algunas lluvias durante los últimos días, no se observa de momento, aumento hidrológico en ninguno de los ríos del departamento.



Sin embargo, la entidad sugirió inspeccionar a los ríos que nacen en la Sierra Nevada de Santa Marta.



Por tal razón, recomendó a la comunidad en general y a las entidades del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, tomar las medidas preventivas y en caso de necesidad activar los planes de contingencia.



“En este momento no tenemos alerta de corrientes súbitas. No obstante, hay que identificar las zonas de mayor peligro ante la posibilidad de que se presenten. Las personas que viven en estas zonas, deben buscar refugio en sitios más seguros”, recomendó el funcionario.



Río Guatapurí

Cada temporada invernal en Valledupar se presentan algunas afectaciones en el río Guatapurí, principal afluente de la capital del Cesar.



En la margen derecha de este caudal, las lluvias arrasan con pate del terraplén que rodea a este sector.



El año pasado, varias familias que viven en este lugar, resultaron seriamente afectadas.



“Siguen activados los planes de contingencia para evitar cualquier situación de riesgo. De momento no tenemos reporte de afectación en la cuenca alta ni baja. Seguimos en contacto con los corregidores que son las autoridades de las zonas rurales”, subrayó Tiler Tamayo Rojas, funcionaria de la oficina de riesgo municipal.



Ludys Ovalle Jácome

Especial para EL TIEMPO

Valledupar

