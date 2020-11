Vuelven amenazas contra Irama Movil, líder wayuu, en La Guajira

Continúan las amenazas contra la lideresa wayuu Irama Movil Gámez.



La semana anterior, está líder fue víctima de un atentado en la ciudad de Riohacha, del que resultó ilesa. Ahora, las amenazas van más allá, se extienden hasta sus familiares y uno de los escoltas.



Las intimidaciones a través de mensajes de textos fueron más contundentes, que dan muestra de la determinante decisión de sacarla del camino atentando contra su vida con un artefacto explosivo.



“Que, si no me iba de la ciudad, del departamento y cesaba mis actividades me iban a tirar una granada, que no tendrían que ver con los escoltas”, indicó la líder wayuu.



(Además, lo invitamos a leer: Inician obras de ampliación de redes en acueducto de Riohacha)

Movil denunció, además, que uno de sus escoltas fue amenazado a través de mensajes de textos, “manifestándole que sabían dónde vivía y dónde estaba su familia. Sabían que su familia era de Maicao”.



Ante esta situación hace un nuevo llamado a las autoridades competentes en La Guajira para que haya una garantía que permita evitar estos hechos que atentan contra los líderes sociales del departamento.



Para ella, estas intimidaciones son difícil de comprender en el modo en que actúan, por el simple hecho de incidir positivamente en procesos que involucra a las comunidades indígenas en la defensa del territorio, la educación, la salud y en temas de corrupción.



(También lo invitamos a leer: Icónica obra de Picasso será subastada en Colombia)

Que, si no me iba de la ciudad, del departamento y cesaba mis actividades me iban a tirar una granada FACEBOOK

TWITTER

Desde hace varios meses, la líder wayuu cuenta con un esquema de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección, conformado por dos escoltas y un vehículo blindado.



Dos atentados, a bala, ha tenido que sortear Movil en un año.



El último se registró hace una semana en el barrio 15 de mayo, la rápida acción de uno de sus escoltas permitió, que lograra salir ilesa. En el enfrentamiento dos menores resultaron con heridos.



Las autoridades analizan la situación de la líder indígena a través del Cuerpo Élite de investigación criminal, apoyado por personal de inteligencia y protección, en coordinación con la Fiscalía.

Lo invitamos a leer más noticias en Colombia

Habla científica colombiana que descubrió los Corales de Varadero

Habla Air-e, la compañía que reemplazó a Electricaribe en Barranquilla

Eliana Mejía Ospino

Especial para EL TIEMPO

Riohacha