Este fin de semana, los ataques y hostigamientos contra la lideresa firmante del acuerdo de paz Luz Marina Giraldo arrecieron al punto de que los autores de las amenazas llegaron hasta la universidad donde estudia su hijo y dos días después les dispararon a los escoltas cerca del lugar donde ella vive con su familia, en Villavicencio.

Hace tres años, en 2019, asesinaron a su esposo Alexander Parra, en el espacio territorial de Marina Páez, de Mesetas (Meta) y en febrero pasado, cuando se encontraba en campaña como candidata al Senado, desaparecieron a su hermano, de 63 años, sin que hasta ahora se sepa su paradero.



De esos temas no había querido hablar en los medios para no entorpecer las investigaciones que las autoridades adelantan, especialmente de la desaparición de su hermano, para evitar decir alguna palabra que pudiera afectar, aún más, la seguridad de su familia, aumentando el nivel de riesgo.

No obstante, los hostigamientos de los que fue víctima entre el jueves y el domingo, hicieron que sus compañeros congresistas del partido Comunes hicieran públicas las amenazas contra Luz Marina y su familia.

Ante la pregunta sobre quiénes la amenazan, esta lideresa asegura que aún no lo sabe.



"Yo no puedo decir que es fulano o sultano, porque los que hacen las amenazas a través de mensajes y hostigamientos no se identifican. Lo que es cierto, es que las amenazas que me han hecho siempre se han materializado. Ya me mataron a mi esposo, ya desaparecieron a mi hermano. Son amenazas que no son por molestar porque siempre se han materializado con un familiar cercano”, asegura Luz Marina.

Lo cierto es que “desde el jueves he recibido amenazas en forma permanente y estoy agobiada y preocupada, especialmente por la seguridad de mi familia, integrada por mis hijos y yo, y evito dar más detalles porque la exposición de ellos es muy evidente. El fin de semana llegaron a los alrededores de donde yo vivía y les dispararon a los escoltas. Yo estaba en la casa, acá en Villavicencio.



Desde el año 2019, esta mujer vive en la capital del Meta, después de que asesinaran a su esposo, y ahora debe cambiar de residencia para protegerse. De su hermano prefiere no dar detalles para proteger a la familia, él tiene 63 años y también despareció en un lugar del Meta.



Tras las denuncias, reconoce que las autoridades han estado muy pendientes de reforzar su seguridad y la de su familia en las últimas horas.

Considera que la única razón para recibir las amenazas es por su origen político, tras haberse desmovilizado, firmado el acuerdo que hicieron las Farc con el Gobierno Nacional y por el trabajo político que se ha hecho, en favor de las mujeres y de los firmantes del acuerdo.



“No habría otro motivo, porque no tengo que poner en riego mi vida y la de mi familia”, concluye.

