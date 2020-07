Alcalde en Norte de Santander denuncia amenazas y extorsiones

El alcalde del municipio de La Playa de Belén, Ider Humberto Álvarez García, denunció públicamente las constantes amenazas y extorsiones que ha recibido de bandas delincuenciales que operan en la región.

De acuerdo con la información entregada por el funcionario, las intimidaciones iniciaron desde el día que fue elegido como primer mandatario del municipio. Sin embargo, ante la negativa de acceder a las pretensiones económicas de los delincuentes, iniciaron las amenazas contra su integridad y la de su familia.



“Siento miedo y a eso se deben los desvelos de las últimas noches. Han sido días de zozobra, de levantarme y pensar en qué momento me van a sacar de mi vivienda”, afirmó el alcalde.

Según Álvarez García las llamadas telefónicas y mensajes en redes sociales han aumentado desde hace dos meses, los delincuentes también han ido hasta la sede de la alcaldía a intimidarlo.



El alcalde advierte que las medidas de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP) no son suficientes.



“A pesar del estudio de riesgo solo me enviaron un botón de pánico y hace un mes recibí un chaleco antibalas, pero estas medidas son muy pobres. También temo por la vida del hombre de protección que pusieron a mi disposición a comienzo de año”, indicó Álvarez.

Las bandas delincuenciales exigen al mandatario sumas de dinero que van desde los 15 hasta los 130 millones de pesos. Se desconoce si se trata de hombres que operan de manera aislada, o si se trata de una red de delincuencia o grupo armado.



Algunos habitantes y defensores de derechos humanos en Norte de Santander rechazaron las amenazas y piden a las autoridades salvaguardar la vida del mandatario. En este municipio y en la subregión del Catatumbo varios alcaldes y funcionarios públicos han sido asesinados.

CÚCUTA