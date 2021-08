Grupos armados estarían presionando a comunidad de la Sierra por denuncias

El pasado 28 de abril, la defensora de Derechos Humanos, Norma Vera Salazar, alertó sobre un plan de reclutamiento de adolescentes que estarían ejecutando grupos armados en la Sierra Nevada de Santa Marta.



En respuesta a esta denuncia, representantes de la comunidad de la zona, a la que hacía referencia la académica, enviaron inicialmente una carta en la que negaban que esa situación se estuviera presentando.

(Lea también: Demandan a la Gobernación para que financie matrículas de la Unimagdalena)

Expresaron que este tipo de aseveraciones afectaban la imagen y ahuyentaban el turismo de este territorio.



Posteriormente, la presidenta de la Junta de Acción Comunal de Guachaca, Emilsen Giraldo, instauró una tutela con la que buscaba que Vera se retractara en las afirmaciones que entregó a los medios de comunicación.



La líder cívica justificaba su demanda en el amparo del derecho del buen nombre y a la honra de ella y de sus dos niños.

Resulta reprochable que, en vez de que se promueva la protección de la accionada por su condición de defensora de Derechos Humanos, existan inconformismos FACEBOOK

TWITTER

En las últimas horas, el Juzgado Quinto Civil Municipal en Oralidad de Santa Marta no solo negó dicha solicitud, sino que llamó la atención a la accionante por usar el sistema judicial para intentar silenciar las voces de un actor que expone su nombre para ejercer un trabajo en defensa de los propios ciudadanos.



“Resulta reprochable que, en vez de que se promueva la protección de la accionada por su condición de defensora de Derechos Humanos, existan inconformismos y rechazos a las denuncias en los que solo es visible el cumplimiento de labor, que no daña de manera específica la integridad moral de una persona", manifestó la jueza, quien sostuvo que no existió vulneración alguna de derechos en este caso.

(Le puede interesar: Dos hermanos reportados como desaparecidos en Cauca aparecieron asesinados)

Actores ilegales promueven tutelas

Según Norma Vera, estos mecanismos judiciales en contra de los defensores de Derechos Humanos, aunque son firmados por miembros de la comunidad, quienes los originan y presionan a que se formulen, son promovidos por las propias organizaciones criminales que operan en el territorio y que buscan desestimar las actividades irregulares que ejercen en contra de menores de edad y adolescentes.



La defensora de Derechos Humanos ratificó que las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra vienen integrando menores y adolescentes a sus filas para fortalecer su accionar criminal y en favor del narcotráfico.



Indicó que precisamente las reacciones que ha generado esta información en la fuerza publica y organismos como la Defensoría del Pueblo fue lo que motivó a que este grupo buscara alternativas para desacreditar las denuncias.



Vera Salazar dijo además que, de acuerdo a sus investigaciones, en barrios ubicados en el área urbana de Santa Marta también se estarían reclutando niños de hasta 10 años para transportar la droga casa a casa.



“Con esto se evidencia la persecución sistemática contra los defensores de derechos humanos, quienes venimos haciendo visibles una problemática grave que afecta a nuestros menores”, enfatizó Vera.

Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv

Más contenidos de Colombia:

- Así es como la Uniatlántico busca refrescar salones y oficinas

- Por daño de la draga se suspendieron los trabajos en Bocas de Ceniza

- Guayabetal: mapa muestra antes y después de los deslizamientos