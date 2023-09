Las autoridades del Cesar avanzan en las investigaciones en torno a las amenazas en contra de Christian José Moreno, candidato a la alcaldía de Valledupar.



Las intimidaciones provienen, presuntamente, de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) a través de mensajes escritos en diferentes vallas publicitarias del candidato, ubicadas detrás del Centro Social Río Luna de Valledupar, en la cual resaltan el siguiente mensaje: “A.G.C. Cristian, muerte, renuncia”.



(Además: Ladrones rompieron un muro, pero fracasaron en asalto a familia libanesa en Valledupar)



Los mensajes también quedaron plasmados en las paredes de algunos sectores de la capital del Cesar, donde indican: “Renuncie, perro”.

Facebook Twitter Linkedin

Candidato amenazado en Valledupar Foto: Archivo particular

No es la primera vez que atentan contra material publicitario del aspirante al cargo de elección popular. El pasado mes de agosto fue destruida otra valla que colinda con la glorieta El Obelisco, ubicada a la salida de Valledupar.



Las intimidaciones se extienden de manera directa a través de mensajes de textos en su teléfono celular, en el cual exigen que desmonte su campaña política.



“Déjate de maricadas, desmonta tu candidatura. Si quieres ver crecer a tus hijos desmonta tu campaña. No vamos a dejar que ganes estás advertido", señala la amenaza.



Ante el riesgo que esto representa y con el objetivo de salvaguardar su integridad, el candidato tomó la decisión de denunciar esta situación ante las autoridades, sin embargo, asegura que no ha recibido protección de la fuerza pública.



“Estas denuncias no van a frenar nuestra aspiración a la alcaldía. Nosotros hemos venido haciendo una campaña respetuosa, con críticas con argumentos y propuestas serias para Valledupar”, recalcó el candidato.



Tras las recientes denuncias de Moreno, la policía del Cesar anunció reforzar las medidas de preventivas para frenar la vandalización de vallas políticas y amenazas del candidato a la alcaldía de Valledupar.



Ludys Ovalle Jácome

Especial para el Tiempo

Valledupar