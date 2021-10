Bandas criminales amenazan a exparas que apuestan a la paz y reconciliación

El Clan del Golfo sería el autor de un panfleto en el cual amenazan de muerte a seis excomandantes de las desaparecidas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).



Convocados por la Comisión de la Verdad, exjefes paramilitares participaron el pasado sábado en un encuentro de reconocimiento y perdón, en el Museo de Historia de Cartagena de Indias.



Allí, los exmandos, que tuvieron jurisdicción en el Caribe colombiano, además de pedir perdón a víctimas y sus familiares, hicieron un llamado a la paz y la reconciliación.

"Estamos enterados de las declaraciones hechas por estos miembros de las desparecidas AUC ante la Comisión de la Verdad, que no es otra cosa que la misma JEP... lo que nos obliga a advertirles que si continúan con estas acciones nos veremos en la obligación de declararlos objetivo militar...", señala en uno de sus apartes el panfleto.



Los exparamilitares amenazados en el panfleto son: Uber Bánquez, quien era conocido como ‘Juancho Dique’, excomandante del Bloque Montes de María; Luis Fernando Barreto ‘Barretico’; Manuel Castellanos, alias ‘El Chino’, y otros exmandos que hablaron con víctimas y familias en Cartagena, sobre más de 500 masacres que fueron cometidas en nombre de las AUC en el Caribe Colombiano.

"...lo que ustedes están haciendo ante la tal Comisión de la Verdad es una vil traición a las ideas que tanto defendimos", agrega el panfleto, firmado presuntamente por las Autodefensas Gaitanistas.



Ana María Ferrer, coordinadora de la macroterritorial Caribe de la Comisión de la Verdad, señaló que el accionar las AUC causó mucho dolor en las familias colombianas y por eso el proceso voluntario que comenzaron los excombatientes con la Comisión de la Verdad es valioso, para escuchar a quienes participaron directamente en el conflicto armado en clave de reparación para las víctimas y de no repetición de la violencia.



"Hacer la guerra es para cobardes y la paz es para valientes. No siento miedo es mi misión que se sepa la verdad. Difícil hacer la paz", señaló Uber Bánquez, en diálogo con EL TIEMPO.



