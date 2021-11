Amenazan de muerte a defensor de derechos  humanos en Sucre

A través de una llamada a su celular, Juan David Díaz, defensor de derechos humanos en Sucre y vocero del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, recibió amenazas de muerte, al igual que su familia.



Al parecer las amenazas de muerte las hicieron personas quienes se hicieron pasar como integrantes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.



Llamadas intimidatorias

Recibí esa llamada y me manifestó que me iban a cobrar el haberme metido con la empresa Canacol Energy y de hacerle una encerrona en esa zona del Limón. FACEBOOK

Dice el médico Juan David Díaz, que al parecer todo se debe a la defensa que hizo de los campesinos residentes en el corregimiento El Limón, en la zona rural de San Marcos, por el presunto daño ecológico de la empresa Canacol Energy que explota el gas natural en la zona.



Han denunciado los campesinos de esta población, que la explotación de los pozos de gas natural en la región ha generado un daño en el medio ambiente, las aguas que utilizan para el consumo de la comunidad y la tierra donde siembran sus cultivos.



“Es ahí donde entramos nosotros para apoyar las protestas de los habitantes la zona rural de San Marcos, quienes ven como se deteriora la tierra donde viven y a pesar de los yacimientos de gas natural, los campesinos cocinan con leña”, dijo Juan David Díaz Chamorro.

Denuncias de los campesinos de la región



Indica además, que a pesar de la explotación del gas natural en la zona y del gran andamiaje de la empresa Canacol Energy, la mano de obra de los habitantes de la jurisdicción es muy poca.



“Dicen los campesinos, que la empresa se lleva millones de dólares con la venta del gas y que no han cumplido con los acuerdos a los que llegaron para resarcir el daño que le ocasionan al medio ambiente”, contó Juan David Díaz.



Manifestó, que las denuncias van más allá del daño ecológico que produce el aprovechamiento del gas natural en esta parte del municipio de San Marcos.



“Denunciamos además, que en la tubería que trajo desde Brasil la empresa Canacol Energy, llegó a la zona rural de San Marcos una hormiga carnívora que ataca a los animales y a la especie vegetal. Eso parece que no le gustó a ciertos actores”, afirmó.

La defensa de las víctimas del conflicto armado

Contó el defensor de derechos humanos, que la llamada la hizo una persona con acento paisa.



“Recibí esa llamada y me manifestó que me iban a cobrar el haberme metido con la empresa Canacol Energy y de hacerle una encerrona en esa zona del Limón. Me dijeron además, que le van a hacer un daño a lo que más quiero, que es mi familia”, explicó.



Expresó, que continuará en esa lucha por defender a las víctimas del conflicto armado, a los campesinos, que él ha venido denunciando la presencia en el territorio de estos grupos al margen de la ley.



“Seguiremos acompañando a estas personas, a denunciar el daño que ocasionan estos grupos en Sucre, a los campesinos marginados que se encuentran bajo el yugo de estas fuerzas oscuras”, precisó.



Anotó Juan David Díaz, que además de la defensa a los campesinos de El Limón, lo hace con las comunidades de los corregimientos, de El Tablón, Neiva, Buenavista y Santa Inés, además de las veredas, El Mamón, San Pablito, Castillera, Trocha, Persiana, Buenos Aires, Calle Larga, Llano y Barro Blanco.



Juan David Díaz Chamorro es hijo de Eudaldo ‘Tito’ Díaz, alcalde asesinado de El Roble, en Sucre. Ha recibido 5 atentados contra su vida y ha presentado más de 70 denuncias ante la Fiscalía General de la Nación.

