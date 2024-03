Amenazan de muerte a dos funcionarios de la alcaldía de Santa Marta

Los funcionarios de la alcaldía de Carlos Pinedo en Santa Marta vienen denunciando amenazas de muerte que han recibido de desconocidos en la última semana.



La advertencia y presión que les han hecho es tan seria, que los afectados decidieron acudir a la Fiscalía para poner el caso en conocimiento ante las autoridades y solicitar protección.



Ya son dos jefes de dependencia los que han expresado que temen por su vida y la de sus familiares a raíz de los mensajes y llamadas intimidatorias que les han hecho.



El caso más grave lo informó el alcalde encargado y secretario de salud, Jorge Lastra Castillo, quien aseguró que no sólo lo llaman y le escriben para amenazarlo sino que también ha detectado que lo están siguiendo a su casa y le han causado la muerte a animales que tiene en su propiedad.

“Como no les había prestado atención a esas intimidaciones, me envenenaron perros y gallinas que tenía en mi casa. Ya la situación es delicada porque me he dado cuenta que incluso un vehículo desconocido durante varios días me siguió hasta mi residencia”, anotó el funcionario.



Su caso fue atendido oportunamente por la Policía que ya le brinda acompañamiento permanente durante el cumplimiento de sus funciones públicas como en su casa. Lastra asegura desconocer el origen de estas amenazas.



Por otra parte, la Alta Consejera para la Sierra Nevada y la Zona Rural de Santa Marta, Sarita Vives, fue la primera en denunciar que la estaban amenazando a través de mensajes y fotografías recibidos en su teléfono celular.



La funcionaria sostiene que detrás de estas intimidaciones se encuentran "organizaciones criminales".



A través de su cuenta en la red social X, Sarita Vives expresó: "Recibí amenazas de muerte presuntamente por organizaciones criminales, por ejercer de manera dedicada y en beneficio de la comunidad como Alta Consejera para la Sierra Nevada y zona rural".



La afectada añadió que estas amenazas buscan desvirtuar su labor en la zona rural y los corregimientos del distrito de Santa Marta, generando miedo y zozobra. No obstante, destacó la solidaridad recibida por parte de sus seres queridos y la institucionalidad.



La funcionaria compartió algunos de los mensajes en los que los presuntos responsables afirman conocer todos sus movimientos y los de su familia.



Igualmente agradeció la rápida reacción de la Alcaldía de Santa Marta, la Fiscalía y la Policía Metropolitana, quienes activaron mecanismos de protección en su favor.



El alcalde Carlos Pinedo, quien se encuentra por un viaje en Japón hasta el momento no se ha pronunciado sobre estos hechos que amenazan la vida de los integrantes de su equipo de trabajo.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

En X: @rogeruv