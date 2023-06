Los habitantes de la subregión Mojana en Sucre, cansados de los presuntos malos trabajos que adelantan las dragas en el cierre de la ruptura de cara de gato amenazan con quemar las máquinas.



La comunidad ha manifestado que se sienten burlados por los contratistas, a través de la empresa Rectificadora del Cauca, compañía contratada por las gobernaciones de Sucre y Bolívar.

Las labores son intermitentes y pareciera que no quisieran cumplir con el objetivo para el cual fueron contratados



Fueron las dos gobernaciones por intermedio de las coordinaciones departamentales de la Unidad de Gestión de Riesgos, las encargadas de hacer la contratación para cerrar el boquete que ocasiona las inundaciones en municipios, veredas y corregimientos de Sucre, Córdoba, Bolívar y Antioquia.



“Han pasado varios meses desde el inicio de los trabajos y a pesar del bajo caudal que presenta el río Cauca, los operarios no han podido cerrar este punto. Las labores son intermitentes y pareciera que no quisieran cumplir con el objetivo para el cual fueron contratados”, han manifestado.



Las gobernaciones de Sucre y Córdoba destinaron 4.500 millones de pesos para los trabajos que actualmente se adelantan en cara de gato y se esperaba otro aporte importante de la Gobernación de Córdoba, que al parecer nunca llegó.



Denunciaron que trabajan un día, luego paralizan las labores, las máquinas se dañan, no hay combustible, no prenden las dragas, las pasan de un lado al otro y mientras tanto el caudal del río es bajito, lo que no ha sido aprovechado.



Zona afectada por la erosión. Foto: Cortesía Arcesio Paredes

No queremos a la empresa



No están trabajando correctamente en este punto, han perdido demasiado tiempo y por lo tanto no queremos que continúe en su labor



Varios líderes de la región se pronunciaron sobre las obras y han expresado que es mejor que cambien a la empresa que opera en el sector de cara de gato.



“No están trabajando correctamente en este punto, han perdido demasiado tiempo y por lo tanto no queremos que continúe en su labor. Para el tiempo que llevan trabajando que es de varios meses, no hay avance en el cierre. Ya medimos el camellón que han hecho y tiene 130 metros de largo, lo que no se justifica”, dijo Joaquín Jaraba, líder social.



Otros voceros de la comunidad han manifestado que se da una presunta corrupción en los trabajos que se ejecutan, porque serían 600 horas de trabajo contratadas y al parecer solamente faltarían por ejecutar 50 de ellas.



“En 600 horas de trabajo contratadas solamente se ha avanzado en 130 metros, en 50 horas que hacen falta, de acuerdo con lo informado por el ingeniero de las dragas, nunca se va a cerrar a cara de gato. La situación es muy preocupante y lo más seguro es que en la presente semana los trabajos queden paralizados”, indicó Francisco Gómez Osorio, ex alcalde de Majagual (Sucre).



Zona afectada por las lluvias y la erosión del río. Foto: Cortesía Arcesio Paredes

Para la comunidad en general perjudicada con las aguas que ingresan por el sector de cara de gato, es ridículo que solamente hayan avanzado en 130 metros en tanto tiempo de trabajo.



“El jarillón construido hasta el momento en el sector de cara de gato no se le puede atribuir a las dragas contratadas por las gobernaciones, porque más de 60 metros corresponde al material arrojado por encima de las megabolsas, trabajo que hizo la anterior empresa, Díazgranados Guerra”, indicó.



Es aquí donde surgió la idea de los habitantes de la región quemar las dragas para sentar un precedente y que el Gobierno Nacional se apersone de la situación.

Reunión con Gestión de Riesgos

Para el próximo 4 de julio quedó estipulada la reunión con funcionarios de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, en cabeza del nuevo director, en un Puesto de Mando Unificado -PMU- que se hará en el corregimiento de Bermúdez, en el Sur de Bolívar, jurisdicción de San Jacinto del Cauca.



En este sector donde está ubicado el llamado chorro de cara de gato.



En la reunión esperan los habitantes de los cuatro departamentos afectados conocer cuáles serán las inversiones futuras de la Unidad de Gestión de Riesgos para el cierre de la ruptura y saber qué se hará con la empresa que actualmente trabaja en el lugar.