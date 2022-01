En el corregimiento turístico de Bonda, en Santa Marta, los habitantes están preocupados por un panfleto que fue lanzado en las calles y parques en el que un grupo armado anuncia una limpieza social y obligaba a que ninguno salga de las casas después de 8:00 de la noche.



El papel es firmado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, conocido también como ‘Clan del Golfo’.



La advertencia va dirigida especialmente a cinco personas del sector a quienes menciona con sus alias. Igualmente anuncia que atentarán contra “atracadores, vendedores de estupefacientes, brujas, chismosas y colaboradores de las autoridades”.

Pide a niños a no salir a las calles

después de 8 de la noche

El panfleto generó alarma en la comunidad teniendo en cuenta que hace un llamado a todos incluyendo a niños a no salir a las calles después de 8:00 de la noche.



“Gente que después de 8pm este en la calle no respondemos por el fuego cruzado, mamá y papá si quiere a su hijo enciérrelo temprano no queremos que caiga gente inocente” menciona el pasquín.



Las autoridades policivas han aumentado los operativos en la zona para brindar acompañamiento a los residentes. Así mismo adelantan las investigaciones para establecer la autenticidad del panfleto.





Por Roger Urieles

Especial para EL TIEMPO S

Santa Marta

@rogeruv

