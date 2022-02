Un grupo de por lo menos 10 individuos que portaba armas de fuego, llegó hasta un lote en el que se construye una mega cárcel en el municipio de Sábanas de San Ángel y con amenazas ordenó a todos a abandonar la obra.



Los hombres primero intimidaron a vigilantes y luego abordaron a los obreros dando la orden: interrumpir la construcción y retirarse.





Afectados dijeron que no regresarían a la construcción hasta que les garantizaran su seguridad

Cuando la fuerza pública llegó al sitio ya los actores armados se habían marchado FACEBOOK

“Advirtieron que quien no acatara el llamado lo mataban”, dijo uno de los presentes, que no quiso dar su identidad por su seguridad.



Los trabajadores salieron despavoridos hacia la zona urbana del municipio y allí dieron aviso a las autoridades.



Refuerzan operativos y vigilancia en la zona

El comandante de la Policía del Magdalena, coronel Andrés Serna Bustamante, dijo que se trató de un grupo de delincuentes, cuya entidad todavía es materia de investigación.



“Cuando la fuerza pública llegó al sitio ya los actores armados se habían marchado”, precisó el alto oficial.



Añadió que se desconoce las razones por las cuales estas personas incursionaron en la obra del centro penitenciario.



Igualmente informó que en la zona permanece el Ejército, Policía y Gaula realizando patrullajes y acompañamiento a los obreros.





Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv

