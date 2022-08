En alerta se encuentran los miembros del Pacto Histórico en La Guajira, ante una nueva amenaza esta vez dirigida a la senadora Martha Peralta, excandidatos al Congreso, dirigentes políticos, sindicalistas, líderes sociales y activistas digitales.



Las amenazas llegaron a través de mensajes de texto a varios personajes políticos que se encuentran en un listado a nombre de AGC.



(Además, Video: indignante violación a derechos humanos de soldado costeño en un batallón)



Es de señalar que el pasado 16 de agosto fue amenazado, al parecer por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, el exalcalde de Riohacha y exmilitante del M19 Luis Gómez Pimienta, quien se ha desempeñado en dos oportunidades como coordinador en La Guajira de la campaña a la presidencia de Gustavo Petro.

Senadora pide diálogo y concertación

para en conjunto construir un país diferente

Rechazo las amenazas a líderes y lideresas, y anuncio que seguiré cumpliendo mis funciones como senadora, el terror no le puede seguir ganando a la vida FACEBOOK

TWITTER

El mensaje presenta visibles errores de ortografía en varios nombres de las personas que allí aparecen junto a los partidos políticos a los que pertenecen, por lo que es fácil relacionarlos.



En él texto les advierten: “si siguen aspirando serán asesinados”.



Entre el listado se encuentra la senadora Martha Peralta, quien aseguró que a pesar de las amenazas recibidas seguirá trabajando firmemente por La Guajira.



“Rechazo las amenazas a líderes y lideresas y anuncio que seguiré cumpliendo mis funciones como Senadora, el terror no le puede seguir ganando a la vida. Pongo en conocimiento a la Fiscalía, al ministro de Defensa y del Interior para que se tomen las medidas pertinentes”, denunció Peralta.



(También: Así se preparan las principales ciudades para la segunda temporada de lluvias)



Explicó que llegó un Gobierno y un congreso de paz, por lo que invitó a las personas que están detrás de esto, a una negociación, diálogo o concertación para en conjunto construir un país diferente.



También, aparece la lista completa de excandidatos a la Cámara de Representantes por esa colectividad en los pasados comicios electorales Luis Fernando Lobo, Igor Díaz y Feliz Rosanía.



Sobre el tema Igor Díaz, quien acaba de dejar la presidencia de Sintracarbón, asegura que no recibió el mensaje de texto y aunque este presenta inconsistencia, amerita ponerle atención debido a que no se sabe que pueda resultar.



“Hay una estrategia sistemática contra el Pacto Histórico en La Guajira, a la sede de Maicao llegaron unos hombres armados amedrentando que intentaron justificar después como un atraco y están las amenazas contra Luis Gómez”, denunció Díaz.



Sostuvo, además, que por el listado pareciera que están tratando de mirar la matriz para las próximas elecciones regionales, “me imagino antes de, para comenzar a estigmatizar a quienes hemos estado al frente”.



Así mismo, aparecen el actual presidente de Sintracarbón Ely Arregocés y otros dos miembros Orlando Cuello y Arnold Alarcón.

En el listado aparecen Ronal Gómez, Edgar Pimienta, Manuel Deluque y Rubén Rodríguez, entre otros

No sabría de donde viene, allí indica que proviene de AGC, nosotros conocemos que ese es un grupo delincuencial y nunca he tenido ningún tipo de problema con estos grupos FACEBOOK

TWITTER

Uno de los mensajes de texto llegó al celular de la activista digital Minelys Hernández Carpio, conocida en redes sociales como ‘Mine Carpio’. Ella realiza el programa radial ‘Red en Voz Alta’, por la emisora local Guajira Stéreo y estuvo cercana al Pacto Histórico en las pasadas elecciones.



“No sabría de donde viene, allí indica que proviene de AGC, nosotros conocemos que ese es un grupo delincuencial y nunca he tenido ningún tipo de problema con estos grupos. En el día de hoy nos acercaremos a la Fiscalía para colocar la denuncia y tomar las medidas que nos indiquen”, sostuvo.



Por su parte Rubén Peña, quien es vicepresidente departamental de la Unión Patriótica, explicó que “todas las personas que estamos allí tenemos un común denominador, estuvimos en la campaña del presidente Gustavo Petro y de alguna manera ejercemos un trabajo comunitario y social en el departamento”.



(Le puede interesar: Holandeses muertos en Cartagena: videos clave en manos de la Fiscalía)



En el listado aparecen otros nombres como el de Ronal Gómez, Edgar Pimienta, Manuel Deluque y Rubén Rodríguez.



Se espera que en el día de hoy, se coloquen las respectivas denuncias antes las autoridades competentes.



Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha