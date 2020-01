'No pienso dejar mi cargo': personera de Pereira tras ser amenazada

Sandra Lorena Cárdenas, personera de Pereira, recibió amenazas contra su vida y la de su familia por la labor que desempeña en la ciudad. La funcionaria expresó que estas intimidaciones las recibió vía correo electrónico.

Cárdenas, mencionó que “desafortunadamente, al inicio de este año he recibido una serie de correos electrónicos con contenido de amenaza o de intimidación, y frente a ese tema me dirigí a las autoridades”.



Según la denuncia de Cárdenas, las intimidaciones le exigen que abandone su cargo de trabajo social, pero aseguró que "no pienso dejar mi cargo, estoy, en términos generales, tranquila".

Sobre esta situación dio aviso a la Policía Nacional, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía seccional Risaralda, entidades con las que tuvo una reunión en las últimas horas para definir la hoja de ruta y de seguridad que debe seguir.



"He recibido todo el acompañamiento de la institucionalidad, acogeré todas las medidas de autocuidado que me han dado", expresó la personera.



Esta abogada, con maestría en derecho procesal, insiste en que no tiene aún una hipótesis sobre la procedencia de dichas amenazas y que le deja la investigación de lo ocurrido a las autoridades, para que sean ellos quienes lleven la investigación pertinente.

La funcionaria también alertó a la Unidad Nacional de Protección para que analice este caso y, así, puedan brindarle un esquema de seguridad para proteger su vida y la de su familia, por quienes más teme.



Cárdenas, sostuvo que estos hostigamientos y amenazas están en todo el país y dijo que “cuando ocurren este tipo de situaciones de amenazas, se debe acudir a la Policía Nacional para ser garante de la seguridad mientras la Unidad Nacional de Protección analiza el nivel de riesgo y, posteriormente, dependiendo de la calificación, pues ya se procede a la asignación de un esquema de seguridad. Claro está, dependiendo de esa determinación final que dé la Unidad”.



Cabe recordar que Cárdenas fue reelegida por parte del Concejo de Pereira, por votación unánime, para el periodo 2020- 2024, debido a sus méritos en un reciente concurso y sus resultados en el periodo anterior. Su posesión será el primero de marzo.

NATALIA CHAVERRÍA

Para EL TIEMPO

PEREIRA