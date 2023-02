“Rata, rata, rata”, así rezan los grafitis con los cuales amenazan a Willethgardo Peña Sánchez, rector de la Institución Educativa Andrés Bello, ubicado en el Barrio Villafañe de San Alberto, sur del Cesar.



La sala de profesores de la misma institución también resultó afectada tras un incendio generado, al parecer, por las mismas personas que escribieron estos mensajes, cuya identidad aún no ha sido establecida por las autoridades de policía.



“Estos mismos grafitis aparecieron en las dos sedes de esta institución, ubicadas en este municipio. ¡Por Dios, que está pasando! Vivimos en una incertidumbre porque no sabemos concretamente de donde puedan venir estas amenazas”, exclamó el rector del Colegio.

Las Intimidaciones en su contra se vienen registrando desde noviembre del año pasado, a través de panfletos, que circularon en redes sociales y en varios sectores de esta localidad, donde lo declararon objetivo militar.



“En esos panfletos hicieron una serie de comentarios en cuanto al manejo administrativo, financiero, académico y todo lo que tiene que ver con el proyecto educativo de esta institución. No veo la causa de estos señalamientos porque la comunidad educativa puede dar fe de la honestidad y transparencia con la que vengo ejerciendo mi labor en esta institución”, recalcó el directivo.



La Institución Educativa Andrés Bello agrupa a 2.200 estudiantes de prescolar, primaria y secundaria. Desde hace 12 años viene siendo dirigido por Peña Sánchez, tras 25 años de ejercer esta misma labor en diferentes colegios de Valledupar.



“La preocupación es permanente y por ello tuve que enviar a mis hijos a estudiar a Floridablanca, Santander. También temo por la vida de mi esposa, Luisa Jaraba Pinto, profesora de la escuela La Lana, corregimiento de esta localidad”, subrayó Peña Sánchez.



La compleja situación que afronta el rector de esta institución fue puesta en conocimiento de la Policía, Personería de San Alberto, Secretaría de Educación Departamental y Fiscalía para que se adopten medidas urgentes para salvaguardar la vida del rector.



“No me atrevo a salir de la casa. Mi familia tiene pánico porque estas amenazas puedan derivar una desgracia. La situación también fue puesta en conocimiento al Comité de Amenazas, la policía me está brindando protección, pero espero que puedan trasladarme al lugar donde en este momento reside otros miembros de mi familia”, destacó el rector.



Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar