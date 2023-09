Una llamada intimidante, por parte de un hombre que dijo ser integrante del frente primero Armado Ríos de las Farc, recibió el reconocido periodista de San José del Guaviare, Gustavo Chica.



En la comunicación telefónica el hombre le reclama por haber informado que grupos armados ilegales desplazaron una familia y su ganado de una vereda de Calamar, en ese departamento, y exige que no les digan disidentes, sino integrantes de las Farc.

El desplazamiento de la familia se hizo evidente el pasado martes cuando la familia, con sus reses, pasó por el área urbana de Calamar, como lo informaron los medios de comunicación tras recibir la información de la comunidad y de fuentes oficiales.



Al comienzo de la llamada, el hombre le dice al periodista: “No esté hablando... de nosotros. Nosotros con ustedes los periodistas no nos metemos. Nosotros no somos disidencias, vayan borrando eso de la mente, eso lo inculcó la derecha”.



“¿Quiénes son ustedes?”, le preguntó el periodista y el interlocutor respondió: “Nosotros… yo hago parte del frente primero Armado Ríos de las Farc EP”.



“¿Y qué quieren?” le interroga el comunicador: “¡Qué deje de hablar... de nosotros! Usted dice que nosotros estamos robando ganado y que robamos un poco de... nosotros no tenemos nada que ver eso”, respondió el hombre.



La persona que se identifica como integrante de las Farc, le pide al periodista que se aclare que ellos no son disidentes, “porque los disidentes son quienes deciden irse de algún sitio, disidentes fueron los que entregaron las armas, nosotros no”.



“¿Y entonces?”, le pregunta el periodista: “Sólo le estoy diciendo eso, usted mirará”, respondió el hombre.



Finalmente, cuando el periodista le pregunta: “¿qué pasó con el ganado en Calamar?”, el interlocutor responde: “Yo no tengo porque darle explicarle a usted nada de esto”.





Nelson Ardila

Especial para EL TIEMPO

VILLAVICENCIO