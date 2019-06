Nueva amenaza contra defensor de DD. HH. en Tierralta, Córdoba

Andrés Chica Durango, defensor de Derechos Humanos en el sur de Córdoba y quien reside en el municipio de Tierralta, tuvo que abandonar el pueblo la noche del sábado escoltado por agentes de la Policía, luego de denunciar que recibió amenazas contra su vida.

A través de un mensaje de texto a su teléfono celular, Chica fue intimidado advirtiéndole que de nada serviría el esquema de seguridad que reciba de las autoridades. "...váyase de aquí sino quiere que lo pelemos, no nos importa escolta", advierte la amenaza que ya fue puesta en conocimiento de las autoridades.



Desde la fundación Cordobexia, Chica fue el primero en denunciar el crimen de María del Pilar Hurtado, ocurrido el viernes pasado en horas de la mañana cuando se despedía de su hijo para salir a trabajar. A través de las redes sociales señaló que la mujer era líder social y que hacía parte de un grupo de desplazados que habitaban en un sector de invasión.



"Con gran fuerza hemos estado denunciando unos hechos relacionados con el asesinato de María del Pilar Hurtado y otros hechos violatorios de derechos humanos en el sur del departamento. Esto ha generado unos coletazos en la tarde de hoy (sábado) y amenazas en mi contra; y señalamientos por parte del primer mandatario del municipio de Tierralta, donde resido y de donde me toca irme precisamente porque se ha suscitado a través de un mensaje de texto una amenaza, y lo que me dicen es que me van a asesinar y eso es lo que más me duele porque es un riesgo inminente", dijo Chica a través de un video que envió a los medios de comunicación minutos antes de salir resguardado de la estación de Policía.

Seguiremos hablando de lo mismo, seguiremos haciéndolo desde donde nos toque, desde donde nos permitan las fuerzas del Estado garantizarnos el ejercicio FACEBOOK

TWITTER

Sin embargo, aseguró que desde el exilio continuará la labor emprendida en defensa de los derechos humanos.



"Lamento profundamente tener que salir pero nuestro proceso reivindicativo de las comunidades campesinas y populares continúa. Seguiremos hablando de lo mismo, seguiremos haciéndolo desde donde nos toque, desde donde nos permitan las fuerzas del Estado garantizarnos el ejercicio", concluyó.



Andrés Chica había advertido que el crimen de María del Pilar Hurtado, podría estar relacionado con un panfleto amenazante que circuló en días pasados en el pueblo y que incluía el nombre de varias personas invasoras de algunos predios en Tierralta, uno de ellos de propiedad del padre del alcalde Fabio Otero Avilés.

Ella era María del Pilar Hurtado, la líder asesinada. Foto: Archivo particular

Tras conocer dicha declaración del líder social, el alcalde Otero rechazó las aseveraciones y negó que su familia tuviera relación con los hechos. A través de su cuenta de Twitter, Otero acusó a Chica de querer enlodar su nombre a cambio de favores políticos.



También el secretario de Gobierno de Tierralta, Willington Ortiz, a través de un comunicado de la Alcaldía desmintió a Chica con relación a la condición de líder social de la asesinada María del Pilar Hurtado.



"Con el objeto de desvirtuar las afirmaciones supuestas en redes sociales por la asociación Cordobexia, donde manera irresponsable afirma que la señora María del Pilar Hurtado Montaño, es una lideresa social y estaba referenciada en un panfleto amenazante que circuló en días anteriores en el municipio de Tierralta, Córdoba", asegura Ortiz.



El activista de derechos humanos también ha abanderado la defensa de miles de campesinos desplazados como ocurrió el pasado mes de marzo en el corregimiento Juan José de Puerto Libertador, Córdoba. Allí se hacinaron cerca de 1.500 labriegos que huyeron de las amenazas que propiciaron las confrontaciones armadas del 'Clan del Golfo' contra caparrapos y disidencias de las Farc.



En esa ocasión denunció que los territorios que abandonaron los campesinos huyendo de la violencia estaban sembrados con minas antipersonal y que el Ejército no podría garantizar el retorno a sus propiedades. Allí también fue duramente cuestionado por sus críticas al trabajo de la fuerza pública.​

GUDILFREDO AVENDAÑO MÉNDEZ

Especial para EL TIEMPO

Tierralta (Córdoba)