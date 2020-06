Policía busca a autores de amenazas a médicos en Tierralta, Córdoba

Once profesionales de la salud entre médicos y enfermeras del hospital San José de Tierralta (Córdoba) fueron cobijados con medidas de protección por parte de las autoridades, que a su vez busca a los responsables de una delicada amenaza en contra de los funcionarios que recibieron las intimidaciones a través de redes sociales.

Con personal especializado en investigar delitos cibernéticos, la Policía en Córdoba emprendió el rastreo de los mensajes intimidatorios con el fin de llegar al autor de dichas amenazas que ponen en riesgo la vida de los afectados.

En esas circunstancias no podemos seguir trabajando, nos vemos en la obligación de parar si nos siguen amenazando FACEBOOK

El comandante de la Policía en Córdoba, coronel Jairo Baquero Puentes, tras conocer el hecho, dispuso del equipo de investigadores expertos en este tipo de delitos para descifrar al responsable.



"Estamos tratando de ubicar el origen de este documento que no tiene autor conocido, no se le atribuye a nadie, por eso es importante a través de la investigación criminal llegar al autor y responsable de este hecho que rechazamos de forma vehemente", dijo el coronel Baquero.



Sin embargo, pidió a la ciudadanía, como forma de colaboración a las autoridades y solidaridad con los afectados, no replicar este tipo de mensajes para evitar que se aumente la capacidad intimidatoria.

"Es una responsabilidad como ciudadanos no multiplicar estos mensajes de quienes se esconden en las redes sociales para amedrentar a las personas trabajan por la salud de la gente", agregó Baquero.



El pánico se apoderó de los 11 profesionales el pasado fin de semana, quienes recibieron en sus teléfonos celulares sendas advertencias de agresión contra sus vidas por, supuestamente haber atendido a una paciente con Covid 19.



Aunque el contenido del texto no fue revelado a la luz pública por precaución de la investigación, con nombres completos y fotografías de los afectados, el mensaje intimidatorio advierte: "aténgase a las consecuencias".



Colegas de los médicos amenazados reaccionaron con un plantón en las afueras del hospital San José de Tierralta, exigiendo garantías para el ejercicio de su trabajo.



"Estamos apoyando al grupo de compañeros que amenazaron porque atendieron un paciente. Estamos asustados porque todos tenemos familia, pero lo que hacemos es atender a la comunidad, ahora tenemos miedo de la Covid 19, y se nos suma el miedo de las amenazas", asegura uno de los galenos.



Y advierten sobre una posible parálisis de continuar las intimidaciones y de uno existir un plan permanente de protección. "En esas circunstancias no podemos seguir trabajando, nos vemos en la obligación de parar si nos siguen amenazando", agregó el médico.



Los hechos del fin de semana se suma a una cadena de amenazas en contra de varias personas en Tierralta. Otras dos enfermeras recibieron mensajes a través de pancartas en sus casas, tildándolas de ser responsables de la propagación de la enfermedad en el municipio.

La secretaria de salud del municipio, Érika Fuentes Mercado, pidió castigo a los responsables que discriminan y amenazan al talento humano de la salud.



"No podemos permitir este tipo de actuaciones irracionales, crueles e inhumanas contra nuestro personal médico. Más bien debemos tomarnos el tiempo para cuidarnos y ofrecer nuestro apoyo y solidaridad para con el personal médico y asistencial", expresó la funcionaria a mediante un comunicado dirigido a la opinión pública.



Actualmente, Tierralta cuenta con 9 casos positivos, un fallecimiento y un recuperado.

Por Gudilfredo Avendaño Méndez

@GudilfredoAv

EL TIEMPO

Tierralta (Córdoba)