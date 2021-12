Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo a través de un panfleto electrónico, se habrían adjudicado el crimen de la líder trans Cristina Cantillo y anunciado nuevas muertes de dirigentes sociales de Santa Marta y Magdalena.



El antrópologo y defensor de derechos humanos Lerber Dimas, advirtió que la situación que afrontan los activistas y representantes de comunidades en esta parte del país es grave.

Dimas manifestó que no existen garantías para ejercer un liderazgo, y por el contrario la única opción es guardar silencio ante cualquier irregularidad o flagelo que afecte a la población.

“A este departamento parece que volvió la época en la que quien denuncia lo silencian. Todo esto ante la pasividad de las autoridades que no muestran capacidad de retornar la tranquilidad y control del territorio”, manifestó el antropólogo.



En su cuenta personal de twitter, el especialista en violencia público un correo electrónico firmado presuntamente por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC-, donde sentencia de muerte a un grupo de líderes sociales que hacen parte de la mesa de víctimas del departamento.

Nos cansamos de expresarle nuestra preocupación y miedo a la Policía, UNP y al gobierno, pero tal como sucedió con Cristina no nos prestan atención. Lo mejor si queremos vivir es huir de esta ciudad

TWITTER

Comunicado de muerte a líderes guerrilleros, indica la misiva en la que aparece una lista con siete nombres y deja entre ver que podrían ser más.



Según el escrito estas personas han sido declaradas objetivo militar por este grupo armado.



El grupo armado también se atribuye el crimen de Cristina Cantillo, y precisa que es una muestra de lo que piensan hacer con los líderes.



“Les tenemos excelentes sorpresas, así como la de Cristina Cantillo para que vayan afinando malparidos guerrilleros”, dice el correo.



Por este panorama de riesgo que afecta a los líderes y activistas sociales, dos personas dedicadas a este ejercicio decidieron abandonar la ciudad para proteger sus vidas.

Ellos son: Jennifer del Toro y su esposo Lino Pereira, ambos ejercían una tarea social con Cristina Cantillo, y ahora temen que sean los siguientes en la lista de víctimas de la violencia en Santa Marta.



“Nos cansamos de expresarle nuestra preocupación y miedo a la Policía, UNP y al gobierno, pero tal como sucedió con Cristina no nos prestan atención. Lo mejor si queremos vivir es huir de esta ciudad”, dijo del Toro.



Por su parte, Lino Pereira, expresó que siente una frustración muy grande por no poder continuar respaldando a comerciantes y vendedores informales, al igual que a toda aquella población a la que siempre defendió de abusos y atropellos.



“No hay garantías para este ejercicio. Todos saben la amenaza permanente que existe sobre nosotros; sin embargo, no hay ninguna opción que pueda brindarnos tranquilidad”, añadió Pereira.

Lerber Dimas, indicó que también tiene planeado abandonar la ciudad. “Ya saqué a mi familia y estoy a la espera de culminar unos compromisos para salir del país”, anotó.



Los líderes sociales se quejan porque mientras los grupos armados siguen ganando espacio y sembrando el terror en la región, mientras la institucionalidad ignora la problemática.



“Tenemos información que así como el 7 de diciembre nos mataron a Cristina, el 24 y 31 que son fechas conmemorativas tienen planeado cometer otros asesinatos para enviar un mensaje de intimidación a las comunidades”, puntualizó Lerber Dimas quien calificó como lamentable lo que ocurre en esta parte del país.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv