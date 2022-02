Por haber denunciado una crisis ambiental que se registra en un barrio de la ciudad de Riohacha, que lleva varios años afectando a los pobladores, una migrante venezolana recibió amenazas de muerte.



María Pineda, quien lleva cinco años viviendo en el barrio El Manantial, a través de un vídeo publicado en sus redes sociales denunció el pasado 5 de septiembre una problemática ambiental.



Estancamiento de aguas lluvias

La cual se genera por el estancamiento de aguas lluvias en la carrera 27 con calle 15, formando una inmensa laguna que afecta la movilidad, impidiendo el libre tránsito vehicular y peatonal.



Dos días después de la denuncia, el alcalde José Ramiro Bermúdez y el secretario de obras, visitaron este sector para revisar esta situación y anunciaron la realización de un proyecto que está en la etapa precontractual.



Cinco meses después, y en vista que las aguas cambiaron de color, pasando a un verde intenso, ‘Chan chan’, como es conocida la víctima, decidió realizar el 5 de febrero otro vídeo recordando la situación y la visita de las autoridades, asegurando que aumentaron los casos de dengue y el tema seguía igual.



De inmediato ella recibió un mensaje de texto “Chan chan déjate de estar haciendo videítos para alborotar el avispero aquí en Riohacha veneca… resuelve tu país, vete con tu noviecita, te puede pasar algo cuídate en la motico”.

Ofrecieron dinero por atentar contra su vida

Tengo cinco años creando el mismo contenido social sobre lo que está mal en Riohacha y cómo podemos mejorar. Pero este año que justamente estamos en política fue que esto le afectó a alguien FACEBOOK

A través de su cuenta de Facebook, hizo pública dicha amenaza “¿A quién es que uno hace responsable cuando lo amenazan? No puedo creer que por ser una veneca, que le duele Riohacha, tenga que recibir este tipo de amenazas”.



Lo que no imaginó fue que alguien cercano le advirtiera que se cuidara, ya en otro sector de la ciudad, en el barrio Dividivi, estaban ofreciendo una buena suma de dinero por atentar contra su vida, “rumores del barrio 10 barras por tirotearte”, señala el mensaje.



Este jueves interpondrá las denuncias ante las autoridades competentes, señalando que no sabe quiénes estén detrás de estas amenazas.



“Tengo cinco años creando el mismo contenido social sobre lo que está mal en Riohacha y cómo podemos mejorar. Pero este año que justamente estamos en política fue que esto le afectó a alguien”, sostiene.

Alcalde rechaza amenazas

Habíamos cerrado presupuesto, no teníamos facultades del concejo para poder contratar este tipo de obras y estamos prestos para cumplir los trámites legales y contratar obras complementarias... FACEBOOK

Sobre las amenazas el alcalde José Ramiro Bermúdez, aseguró que “rechazamos cualquier acto de violencia y de amenaza en contra de la vida de la señora María Pineda”.



Explicó que se adjudicó el contrato por 150 millones de pesos, pero del otro lado existe una problemática con un canal que se debe limpiar y requiere de unos trabajos de sedimentación en unas tres cuadras, por lo que decidieron hacer un solo trabajo, para no trasladar el problema a otro sector.



“Apenas habíamos cerrado presupuesto, no teníamos facultades del concejo para poder contratar este tipo de obras y estamos prestos para cumplir los trámites legales y contratar las obras complementarias en el otro sector, por eso no hemos podido avanzar”, dijo el mandatario.



Bermúdez, asegura que aproximadamente en un mes podría estarse resolviendo el tema de la contratación para iniciar la ejecución de esos trabajos, si los términos jurídicos lo permiten.





Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha

