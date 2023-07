Claudia Margarita Zuleta, hija del célebre cantante de música vallenata, Alfonso ‘Poncho’ Zuleta, anunció que dará un paso al costado a su aspiración a la Gobernación del Cesar, en representación del partido Centro Democrático.



Las razones de su renuncia obedecen a una serie de amenazas y advertencias en su contra, provenientes, al parecer, por parte de grupos al margen de la ley que operan en la región.

Son amenazas de muerte y de hostigamiento. Esto me genera intranquilidad porque no sabemos concretamente de donde provienen. Unas veces dicen que son miembros del Eln

Las intimidaciones fueron enviadas al celular de su padre, Alfonso ‘Poncho’ Zuleta, donde le indican que no se le permita la participación de su hija en esta candidatura.



“Son amenazas de muerte y de hostigamiento. Esto me genera intranquilidad porque no sabemos concretamente de donde provienen. Unas veces dicen que son miembros del Eln, otras, indican que son bandas delictivas. Espero que las autoridades lo aclaren”, precisó Claudia Margarita Zuleta.



Su decisión fue presentada recientemente a los miembros del Directorio Departamental del Cesar del Centro Democrático. Alega que asume con carácter la protección de su familia.



Claudia Zuelta aseguró que fue dificil tomar la decisión Foto: Cortesía

Quisiera poder seguir participando. Es mi sueño, pero este escenario de incertidumbre no me anima a salir a los municipios a realizar la campaña. Estas presiones me generan temor y angustia

“Esta decisión, confieso, la asumo con tristeza, por mi honesto deseo de trabajar desde ese escenario por el departamento del Cesar. Asumo con carácter la protección de mi familia, que como madre que soy, es la responsabilidad más grande mi vida”, reza el comunicado enviado a las directivas de este partido.



Aseguró, además, que no se trata de una decisión radical, ya que ha venido liderando un proyecto político desde el 2019. Sin embargo, los episodios violentos que atraviesa al Cesar, le restan garantías para salvaguardar su vida.



“Quisiera poder seguir participando. Es mi sueño, pero este escenario de incertidumbre no me anima a salir a los municipios a realizar la campaña. Estas presiones me generan temor y angustia por qué no sé quién está detrás de estas amenazas”, recalcó la candidata.



Claudia Margarita Zuleta actualmente se desempeña como diputada de la Asamblea del Cesar. Es una de las opositoras del gobierno Monsalvo Gnecco.



Durante las elecciones del 2019 sacó 98.879, pero su votación fue superada por Luis Alberto Monsalvo Gnecco.



No he sentido presión de ningún sector político. Mi ejercicio de oposición ha sido crítico, con decencia, reespeto y responsabilidad. En mi campaña anterior tampoco tuve problemas de seguridad

En esa ocasión, su candidatura fue avalada por el Centro Democrático, por encima de otras personas que también manifestaron su interés en participar por este partido, entre ellos, Rafael Bolaños, Carlos Morón Cuello, Ricardo Quintín Quintero, Diana Molina y Álvaro José Soto.



“En ese periodo se propuso una consulta interna del partido entre varios candidatos para enfrentar el candidato de la casa Gnecco. Se diseñaron cinco foros y solo se hizo el de Aguachica (sur del Cesar). Luego hubo malestar porque Uribe se mostró parcializado en el proceso. Sacó un trino a favor de Claudia Margarita, y entonces, todos nos retiramos”, comentó un miembro de este partido.



En esta oportunidad aspiraba ganar las elecciones programadas para el 29 de octubre de 2023, en cuya contienda se enfrentaría a otros candidatos: Katia Ospino (Candidata por firmas), Antonio Sanguino (Partido Verde), Alexandra Pineda (Pacto Histórico), Jeraldine Andrea Vera Ortiz (Polo Democrático), José Luis Mayorca, Joaquín Tomás Ovalle, entre otros.



“No he sentido presión de ningún sector político. Mi ejercicio de oposición ha sido crítico, con decencia, respeto y responsabilidad. En mi campaña anterior tampoco tuve problemas de seguridad”, recalcó Zuleta.

