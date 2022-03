Con un panfleto y una granada de fragmentación fue amenazada la lideresa Maryoy Freile Palmezano, autoridad tradicional afrocolombiana representante legal de la organización Matamba y excandidata a la Cámara por la circunscripción especial de comunidades Afrodescendientes, en los pasados comicios electorales.



Los objetos se encontraban en una pequeña caja, que fue dejada el pasado domingo en la entrada de su vivienda, ubicada en el barrio Villa Sharin, de la capital guajira.



(Además: El drama de los tres hermanos que iban en el bus escolar que cayó a abismo)



Freile había salido temprano de su residencia hacia el municipio de San Juan del Cesar y a su regreso, al filo del mediodía, encontró el extraño paquete.

Patrulla con caninos verificaron el contenido

Tu final será la muerte y de los tuyos ahora quieres ser política, escoge, te quedas quieta o la muerte FACEBOOK

TWITTER

De inmediato decidió notificar al cuadrante de la Policía, que constantemente pasa revista por su residencia y le recomendaron esperar la llegada de la patrulla con caninos para verificar el contenido.



“Descansa en paz, Maryoy Freyle Palmezano, declarada una persona no grata en nuestras comunidades. Por estar atrasando los programas, con eso de ser líder defensora de los derechos humanos de los afros. Se te acabó el tiempo, fuera de La Guajira. Tu final será la muerte y de los tuyos ahora quieres ser política, escoge, te quedas quieta o la muerte”, dice el pasquín con letras rojas y lazo negro.



La lideresa asegura que no entiende los motivos de la persecución en su contra, la cual viene desde hace tiempo y se han colocado las respectivas denuncias, pero las autoridades no le dan respuesta de nada, tampoco cuenta con un esquema de seguridad.



(Vale la pena leer: Hombre habría robado un taller en Ibagué utilizando un plátano como pistola)



“Esto nos tiene a mí y a mi familia en un desequilibrio emocional porque uno no entiende que es lo que sucede, que es lo malo que uno está haciendo para que tengan que proceder de esa manera en contra de mi persona”, sostiene.

Freile, de 39 años, nació en Riohacha y fue criada

en la zona rural, en el sector Las Américas

Quiero solicitarle al Estado que garantice el derecho a mi vida, porque no le estoy haciendo daño a la humanidad FACEBOOK

TWITTER

Explica que lo vivido el domingo fue muy fuerte para ella y su familia, y por ello salió del departamento para salvaguardar su vida.



“Quiero solicitarle al Estado que garantice el derecho a mi vida, porque no le estoy haciendo daño a la humanidad”, es la petición que hace a las autoridades.



Freile, de 39 años, nació en Riohacha y fue criada en la zona rural en el sector Las Américas, de la vereda de Moreneros, en el corregimiento de Juan y Medio y a lo largo de su vida ha sufrido tres desplazamientos.



Son varios los procesos que viene liderando en el departamento de La Guajira y a nivel nacional, entre las que se encuentran titulación de tierras, atención a menores afros con enfoque diferencial por parte del ICBF a través de fallo judicial.



(Lo invitamos a leer: Medellín tiene 115 nuevos vehículos para la seguridad en las calles)



Así como la sentencia de la Corte Constitucional que obliga al estado colombiano a adoptar, de manera urgente, un ordenamiento jurídico diferencial, en el que se regule la formalización de los etnoeducadores que prestan sus servicios a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.





Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha

Más noticias en Colombia

Esto pasó con el extranjero que corría desnudo por las calles de Cartagena

En La Mojana bajan niveles del río Cauca e inundaciones