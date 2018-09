Amenazan a docentes en La Mojana por presunto acoso sexual a jóvenes

En La Mojana, docentes y directivos de las instituciones educativas, de la zona rural de Piza, Santander y Pueblo Nuevo, han recibido panfletos con amenazas por ser acosadores sexuales de sus estudiantes.



El pasquín, que al parecer es de la autoría de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Este, ha despertado el asombro de la población mojanera porque no está dirigido a delincuentes, malhechores, ni drogadictos, como suele suceder cada vez que circulan.

Ante lo sucedido, directivos de la Asociación de Educadores de Sucre, rechazaron las amenazas y aseguraron que a pesar de que tienen conocimiento del panfleto, ninguno de los docentes implicados ha hecho denuncias ante la ADES.



“Tenemos conocimiento del panfleto, porque nos ha llegado al WhatsApp, pero que alguien haya llegado ante la junta directiva a denunciar, no. De acuerdo a lo que sabemos son las Autodefensas Gaitanistas. Nosotros en principio no le damos credibilidad a ese panfleto", manifestó Edinson Arrieta Garay, presidente de la Asociación de Educadores de Sucre, (Ades).



Además, aseguró que son las autoridades competentes quienes tienen que hacer las investigaciones del caso para ver la veracidad del panfleto, y que está rotundamente en contra, si es así, de los posibles acosos de acoso.



"Rechazamos con contundencia en caso de que este tipo de acoso se esté dando por parte de maestros o directivos docentes, porque no estamos de acuerdo que nosotros como docentes nos aprovechemos nuestra condición dominante ante el estudiante para hacerles propuestas”, concluyó el presidente.



