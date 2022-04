Habitantes de la subregión de La Mojana denunciaron que el río Cauca está a punto de causar una nueva tragedia en el sector de Los Arrastres, zona rural de Guaranda (Sucre) donde podría llevarse el muro de contención.



Los niveles del río Cauca se elevaron considerablemente en recientes días, a raíz de fuertes lluvias que han caído en la parte alta de Antioquia y La Mojana, denunciaron labriegos.



Jarillón está a punto de ceder

No se ha podido hacer mantenimiento al lugar donde el río Cauca está a punto de romper, porque un lago en la zona y el mal estado de la vía impiden que la maquinaria amarilla pueda llegar al lugar

En el lugar construyeron una muralla de contención para impedir el paso de las aguas hacia zonas pobladas. Dicen que es tal la fuerza que ha tomado el río que el jarillón ya está a punto de ceder.



“No se ha podido hacer mantenimiento al lugar donde el río Cauca está a punto de romper, porque un lago que hay en la zona y el mal estado de la vía impiden que la maquinaria amarilla de la Gobernación de Sucre pueda llegar”, explicó Arcesio Paredes, líder social de la región.



Las maquinarias de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos tampoco han podido hacer presencia en el lugar. La comunidad optó por reunirse e instalar costales llenos con arena para impedir el paso de las aguas.

Labriegos se preparan para posibles inundaciones con sacos como barrera. Foto: Arcesio Paredes

Ayuda de la comunidad

Ya no hay pastos, los animales se pierden en la región, las familias han quedado en la quiebra total y no podemos permitir que ocurra una nueva tragedia

“Hicimos un llamado urgente a los habitantes del sector para colocar los costales y levantar la pestaña de la muralla. Esperamos que las personas puedan llegar para culminar estos trabajos”, indicó el líder social.



La región de Rabón, Gavaldá, El Remolino y los pueblos ubicados en la ruta sufrirán inundaciones si rompe la barrera, alerta la comunidad.



“Ya no hay pastos, los animales se pierden en la región, las familias han quedado en la quiebra total y no podemos permitir que ocurra una nueva tragedia”, anotó Arcesio Paredes.

Piden con urgencia compuertas hidráulicas y obras de mitigación en general ante la llegada del invierno

Está lloviendo fuertemente sobre la región y no hay voluntad de los contratistas para solucionar el problema que se registra en el sector de cara de gato por donde se presentan las inundaciones

Darinel Regino, otro líder de la región, ganadero y cultivador, expresó que los habitantes de la Mojana tendrán que acostumbrarse a vivir en medio de las aguas, porque las inundaciones será muy difícil controlarlas.



“Primero porque está lloviendo fuertemente sobre la región y segundo, porque no hay voluntad por parte de los contratistas de solucionar el problema que se registra en el sector de cara de gato por donde se presentan las inundaciones”, dijo el ganadero.



Según este hombre, tendrán que pasar años y años para que la región deje de vivir en medio de la emergencia.



Los habitantes de la región esperan que llegue la inversión del gobierno nacional, incluida en el documento Conpes, donde aparecen las compuertas hidráulicas y las obras de mitigación en general.



Sincelejo

