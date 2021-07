Vandalizan ambulancia acuática entregada a un pueblo palafito

La ambulancia acuática que entregó hace menos de un mes la Gobernación al corregimiento palafito de Nueva Venecia, en Sitionuevo, Magdalena fue atacada por desconocidos.

Esta población, asentada en medio de la Ciénaga Grande de Santa Marta, padeció durante mucho tiempo por no contar con un vehículo adecuado para el traslado de pacientes críticos desde el puesto de salud hasta un centro médico de mayor complejidad.



Este año, una menor de 13 años perdió la vida en Nueva Venecia, precisamente por no recibir a tiempo una asistencia médica.



El gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, atendiendo la solicitud de la comunidad, hizo entrega el pasado 6 de julio de una ambulancia acuática completamente nueva y dotada para que las urgencias de salud pudieran ser atendidas oportunamente.



Sin embargo, esta semana, personas inescrupulosas intentaron hurtarla y al no lograr el propósito, decidieron atentar contra el vehículo y causarle daños para dejarla fuera de funcionamiento.

Este ataque e intento de robo fue rechazado por el hospital de Sitionuevo y trabajadores del puesto de salud de Nueva Venecia.



El Gerente del centro asistencial, Jesús Rebolledo, asegura que se trató de un sabotaje contra la ambulancia acuática, que brinda un servicio a esa comunidad.



“En horas de la madrugada, personas inescrupulosas actuaron en un claro acto de sabotaje ya que desmontaron la capota que protege todo el motor y la lanzaron al agua”, manifestó el directivo.



Rebolledo agregó que el motor fue llenado de barro "para causarle averías" y una de las canecas que contenía gasolina fue volteada hacia el agua "para desperdiciar el combustible", con la intención –al parecer- de que la ambulancia no funcionara.



Por lo sucedido, la Gerencia del Hospital de Sitionuevo acudió ante las autoridades competentes, para interponer una denuncia que dé lugar a una investigación y búsqueda de los responsables.

“Es completamente repudiable que personas de la misma comunidad se presten para llevar a cabo estos actos, que no solo atentan contra el vehículo y la infraestructura médica de Nueva Venecia, sino también contra la salud de los habitantes de los corregimientos palafitos”, añadió Rebolledo.



Por su parte, una trabajadora del puesto de salud de Nueva Venecia, que se identificó como Sandra Manjarrez, hizo un llamado a la comunidad a cuidar y velar por el correcto funcionamiento de la ambulancia.



“Debemos estar más pendientes, debido a que pasamos muchas dificultades para que llegara esta ambulancia. Ahora que la tenemos hay que cuidarla y tener sentido de pertenencia”, agregó Manjarrez.



Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

