Ambientalistas rechazan plan piloto de fracking en el Magdalena Medio

El anuncio de Ecopetrol de realizar un plan piloto de exploración de crudo en yacimientos no convencionales con la técnica de 'fracking' en el Magdalena Medio no cayó bien en los ambientalistas de Santander, ante el temor de que se realice en el municipio petrolero de Barrancabermeja.



Líderes de Santander, quienes defienden los recursos naturales, así como académicos y un sector político, se mostraron en contra de la decisión que pretende aumentar la reserva petrolera del país.

La líder del Comité para la Defensa del Páramo de Santurbán, Alix Mancilla Moreno, sentenció que "la Nación necesita recursos, pero el departamento necesita agua. La pregunta es, si Ecopetrol le ha dado Barrancabermeja, por qué en estos momentos está tan pobre, eso es lo que debemos preguntarnos, hubo plata para Reficar pero no para Barrancabermeja".



Para la ambientalista, si se hace realidad el fracking, los acuíferos existentes en la región se secarían debido a la gran cantidad de agua que se requiere para ese proceso.



Por su parte, Fabián Díaz, representante a la Cámara de la Alianza Verde, manifestó su rechazo a la propuesta de Ecopetrol y explicó que no solamente se afectan los recursos naturales sino también la salud de los residentes de la región adyacente a dónde se ejecuten estos proyectos. Según el congresista, "el fracking es una práctica que ha sido abolida por diferentes países, se ha podido comprobar sus efectos nocivos para la vida de las personas, y en este momento cursa trámite un proyecto de ley para prohibir el fracking en Colombia".



Y el docente universitario y ambientalista Jairo Puentes Brugés explicó que Colombia está retrocediendo en su búsqueda por garantizar una sostenibilidad energética, pues según el experto "ya hay países que suspenderán los combustibles fósiles, y el fracking produce demasiados gases efecto invernadero, por lo que estarían destruyendo la capa de ozono, justamente en contravía del Acuerdo de París y la COP 21 de hace 2 años".



Los tres líderes advierten que si el proyecto llega a hacerse realidad, corre riesgo la biodiversidad existente en el Magdalena Medio, y la calidad de vida de sus pobladores también se vería afectada, pues actividades como la agricultura y la pesca no se podrían desarrollar.



BUCARAMANGA