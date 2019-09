Comicland, una convención para todos los públicos en Pereira

Los amantes de los cómics, los videojuegos, el anime, las series y el cine tendrán durante este fin de semana una cita imperdible en comicland, una convención Geek, que se realiza por primera vez en Pereira.

Después de dos ediciones en Manizales -la última de estas en mayo pasado- esta convención debuta en la capital de Risaralda, donde según su organizador, Martín Ruiz, “la estaban pidiendo”.



La convención se realizará entre hoy y el próximo domingo, en el Centro de Convenciones de Pereira y Risaralda, Expofuturo.



“Pereira merece tener este espacio con todo lo que traemos, y acá estamos. Guardando las proporciones, será un formato muy similar al que tenemos en Manizales, con la presencia de marcas internacionales que por primera vez vienen al Eje Cafetero”, comentó Ruiz.



Una de esas marcas, según el organizador, es PlayStation, que estará en la convención con Solutions 2 go y hará parte de Arena Gamer, torneos de videojuegos que entregarán 5 millones de pesos en premios.



Comicland tendrá unos 100 expositores nacionales e internacionales, una muestra comercial de camisas, gorras y figuras, realidad virtual y videojuegos.

Comicland es un encuentro para toda la familia debido a la diversidad de sus actividades. Una de las más llamativas es el show de arte en vivo, en el que 15 artistas harán dibujo, escultura, pintura y cómic en vivo.



Además habrá exhibiciones para que las personas se tomen fotografías. Algunas de estas son seis armaduras de Batman, en tamaño real, a propósito de los 80 años de creación del icónico superhéroe y réplicas del jeep de la película Jurassic Park y la bicicleta de la famosa cinta de Steven Spielberg, ET.



Los cosplay no pueden faltar y habrá cinco nacionales y uno internacional, que le rendirán homenaje al aniversario 80 de Batman y otros son de personajes de videojuegos. También habrá un concurso de cosplay abierto al público en general. Habrá premios para los mejores.



Para los amantes del miedo habrá una Mansión del Terror.



La entrada a comicland cuesta $10.000. Los niños menores de cinco años no pagan. El horario es de 10:30 a.m. a 8:00 p.m.