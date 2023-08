Los 2.700 taxistas de la capital del Cesar que aseguran estar en la quiebra por cuenta del alto costo de la gasolina, transporte particular que ofrece servicio público (piratería), descontrol del mototaxismo e inseguridad en la ciudad.



“La gasolina nos lleva corriendo (al descenso) con el trabajo. Antes invertíamos un promedio de 70 mil pesos diarios para cumplir la jornada, ahora gastamos un promedio de 110 mil pesos, y no llegamos a fin de mes con los compromisos”, comenta agobiado Carlos Ochoa, conductor que lleva más de diez años trabajando como taxista en Valledupar.



Sólo el 20 por ciento de los conductores

de este gremio son dueños de taxi

Los taxistas bloquearon las principales vías de Valledupar. Foto: Gremio de taxistas de Valledupar

Se debe atacar de manera frontal el uso de transporte ilegal porque de lo contrario es muy difícil que el transporte público pueda salir adelante

Una situación que para muchos es insostenible, ya que sólo el 20 por ciento de los conductores de este gremio son dueños de taxi. La mayoría debe pagar al propietario del vehículo, un promedio de 65 mil pesos correspondientes a la tarifa diaria.



“El galón de la gasolina cuesta 11.800 pesos y recorremos 40 kilómetros. Tenemos que hacer un promedio de 30 carreras, para que nos queden 40 mil pesos para los gastos de la casa. Una situación que nos tiene angustiados, porque a veces, buscamos prestado para cumplir con el pago de esta tarifa. Tenemos que cancelar alquiler, alimentación, gastos de colegio. No llegamos a fin de mes”, recalca Danger Luis Teherán Ramírez, taxista de Valledupar.



Voceros explican que a esta problemática se suma la accidentalidad a la que se ven expuestos y la falencia en los controles de movilidad por parte de la Secretaría de Tránsito Municipal.



“Muchas de las vías principales como la carrera cuarta, avenida Los Militares, parte del centro, están llenas de huecos. Esto ocasiona accidentes. Tampoco se ve el trabajo que ejerce la secretaría de tránsito, porque los mototaxistas conducen incluso por carriles contrarios, nadie les llama la atención”, destaca Roger Ibáñez, otro miembro de los taxistas.

Este año se han realizado 20 mesas de trabajo

Taxistas de Valledupar. Foto: Cortesía

Los que prestan este servicio de manera ilegal no pagan impuestos. El taxista si realiza una carrera fuera del perímetro urbano, le toca pagar planilla

Manifiestan que la ‘quiebra’ es de tal magnitud, que muchos se pelean las carreras de los usuarios de este servicio. Las utilidades no son rentables y los mandatarios no se comprometen a luchar eficazmente contra el flagelo de mototaxismo y la ilegalidad del servicio a través de carros particulares.



“Los que prestan este servicio de manera ilegal no pagan impuestos. El taxista si realiza una carrera fuera del perímetro urbano, le toca pagar planilla, mientras que los otros, circulan por las vías rurales sin ninguna restricción”, recalca otro vocero del gremio.



Julio Cesar Domínguez, líder del gremio de taxista de Valledupar, precisó que este año se han realizado 20 mesas de trabajo con funcionarios de la administración municipal donde se han formulado alternativas y acuerdos que contrarresten esta problemática.



Como solución se ha planteado el aumento de la tarifa de taxi y el uso del taxímetro en la ciudad.



“Se debe atacar de manera frontal el uso de transporte ilegal porque de lo contrario es muy difícil que el transporte público pueda salir adelante. Confiamos en la buena voluntad de esta administración para encontrar una salida a través del aumento de la tarifa y el uso del taxímetro, que a partir de hoy se pondrá a prueba en varias empresas”, resaltó Domínguez.

Ludys Ovalle Jácome

Especial para EL TIEMPO

Valledupar