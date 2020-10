Alarma en Quindío por trino de Álvaro Uribe sobre grupos armados

En las últimas horas, un tweet del expresidente Álvaro Uribe Vélez generó temor y polémica en el Quindío.



Según publicó el exmandatario en su red social, "grupo terrorista Adán Izquierdo, 'disidencia' Farc, con armas nuevas, asesina policías, extorsiona y secuestra. Obliga a abandonar cultivos de aguacate y cítricos en Quindío y Valle del Cauca. Brigadas 3a y 8a están informadas".



Sin embargo, el comandante del Departamento de Policía de Quindío, coronel José Luis Ramírez Hinestroza, descartó esta información e informó que la Octava Brigada del Ejército con jurisdicción en el Eje Cafetero y la Policía han realizado recorridos por la zona cordillerana del Quindío y "allí no hay presencia de ningún grupo armado organizado o de alguna disidencia de las Farc. Sí las hay en el Valle, ello está claramente detectado. Se le ha estado haciendo un trabajo por parte de la Seccional Criminal y del Batallón de Alta Montaña del Valle en esa zona", expresó el oficial.



Comunidad informa:



“Grupo terrorista Adán Izquierdo, “disidencia” Farc, con armas nuevas, asesina policías, extorsiona y secuestra. Obliga a abandonar cultivos de aguacate y cítricos en Quindío y Valle del Cauca. Brigadas 3a y 8a están informadas” — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) October 28, 2020

Agregó que esta situación puede ser confirmada por los empresarios del departamento. "Lo mismo lo pueden decir los empresarios de esa zona, que no hay afectación para el Quindío, para sus empresarios y su población", dijo Ramírez.



Las denuncias del expresidente Uribe causaron revuelo en el departamento. La Gobernación del Quindío y otras entidades realizaron un comité de orden público para verificar la información revelada por Uribe Vélez y que fue republicada por 1,5 millones de personas en Twitter.



El secretario del Interior de la Gobernación, Eduardo Orozco Jaramillo, afirmó que el departamento no está afectado por grupos armados.



"Sé que hay circunstancias en el departamento vecino del Valle del Cauca, por el sector de Cumbarco, pero en lo que respecta al Quindío, la Policía y el Ejército Nacional, a través del Batallón de Alta Montaña, han hecho un patrullaje permanente, continuo y han indagado a la población civil, y hasta el momento podemos decir que no se presenta ningún tipo de estas circunstancias".

A las denuncias del expresidente se suma un informe de alertas tempranas N° 041 de la Defensoría del Pueblo con sus regionales de Quindío, Risaralda y Caldas, que fue revelado hace unos meses y donde advierten de la presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).



"Se han estructurado principalmente con el grupo La Cordillera, el cual de manera directa o a través de la cooptación, suscripción de acuerdos de operación o de tercerización de estructuras de crimen organizado y grupos delincuenciales locales, ha venido garantizando el control territorial requerido dentro de su proceso de expansión y del afianzamiento", dice el informe de la Defensoría del Pueblo.

LAURA SEPÚLVEDA

Para EL TIEMPO

ARMENIA