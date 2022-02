Alvaro Lemmon, más conocido como hombre caimán, exhumorista de Sábados Felices, se volvió a pronunciar luego de que se volviera viral un video suyo en la costa en la que se veía vendiendo mochilas en un semáforo.



En este video el hombre caimán dice que está pasando una situación económica muy difícil y se ha visto obligado a vender mochilas para poder mantener a su familia.



Tras esas declaraciones su excompañero de Sábados Felices, Cesar Corredor aseguró en medios de comunicación que él tenía una pensión de cuatro millones de pesos.



Por su parte, su familia también se molestó y dijo que él tiene una buena pensión y lo han ayudado cuando necesita.



Ante esas declaraciones Alvaro Lemmon emitió un comunicado donde se muestra muy molesto por las declaraciones de las personas cercanas a él quienes pusieron en duda el video que se viralizó la semana pasada.



Aclaró que tiene una pensión de Colpensiones que no es de 4.500.000 sino de 1.800.000 con todos los descuentos que "me hacen por salud y aportes que me descuentan y con ello pago arriendo y servicios, y estudios de mi hijo menor que está estudiando en la universidad y apenas tiene 19 años. Quedo sin un peso, no trabajo en ninguna emisora o canal de televisión regional", indicó en el documento.



Y agregó: "por los problemas de pandemia no salen eventos o show presenciales, por lo tanto mando hacer dvds míos de mi show, cd de música y vasos y mochilas con mi imagen y aclaro, los vendo en los centros comerciales al igual que mi libro, que vivo del día a día como muchos colombianos y que esto viene de mucho antes de pandemia", dice.



​A su familia y compañeros de elenco les dijo que " aclaro que mi hermano Tadeo González es el único que me ha regalado dinero desinteresadamente (...) mi familia dice que es indigno mostrar mi situación y mis compañeros de elenco también pero pretenden que viva con 1.800.000 cuando ellos tienen otras entradas, trabajan en emisoras como Cesar Corredor y Polilla que son los que me han criticado y me mandan a vivir tranquilo. ¿Por qué ellos nos viven con ese sueldo?



