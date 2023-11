Cartagena inaugurará su alumbrado navideño este año con más de mil figuras decorativas

“Cartagena resplandece en Navidad”: este el lema con el que la ciudad amurallada celebrará las festividades este año. Su alumbrado navideño se encargará de iluminar más de veinte puntos disponibles.



Según Andrés Moreno, vicepresidente de EPM, nuevo operador público de la ciudad de Cartagena, “el alumbrado navideño es una marca representativa de la EPM, Cartagena es importante para el país y hemos tenido la oportunidad de trabajar con la alcaldía para hacer realidad este proyecto”.



El viernes 1 de diciembre de 2023 las personas que se encuentren en Cartagena podrán conocer las 1.962 figuras decorativas debido a la llegada de la Navidad.



Entre las formas que hacen parte de la puesta, se encuentran los postes de fibra, estaciones de madera, cadenas luminosas, secuenciadores electrónicos, cadenas y nodos LED RGB, entre otros elementos de iluminación.



Se destaca que la intensión es alumbrar la mayor parte de la ciudad. Así lo manifiesta Moreno, pues dice que “hay diseños espectaculares, son casi 2.000 figuras para Cartagena, es una gran oportunidad porque habrá espacios maravillosos para propios y turistas. Tenemos el compromiso de brindar toda la experiencia para hacer de esta la mejor navidad. El primero de diciembre se encenderá el alumbrado para todas las familias cartageneras”.



El Centro Histórico le rinde tributo a la celebración familiar más importante del año. Foto: John Montaño / EL TIEMPO

Para Cartagena el alumbrado de este año fue un proyecto social, le contamos por qué

Se conoció que el alumbrado de este año contó con la ayuda de mano de obra local. En su mayoría madres cabeza de familia. A su vez, el compromiso abarca en alumbrar las calles y también las vidas de 180 personas que fueron contratadas para esta labor.



De esta manera, Greycy Johana Mora De la Espriella, una de las colaboradoras, agrego lo siguiente: “mi familia siempre me consulta qué hago en el día y a mí me llena de orgullo decir que trabajo para la navidad, con el único propósito de que los cartageneros y cartageneras se sientan felices”.



También añadió que ella y los habitantes de Cartagena quieren que todos los asistentes al alumbrado lo cuiden, ya que, es un trabajo hecho con amor, por lo que se espera que cada una de las personas valoren la decoración de Navidad de este año.



Alumbrados navideños le rinden homenaje a los símbolos de Cartagena Foto: Cortesía César Alandete

Por su parte, conforme con el secretario general del Distrito, Carlos La Rota García, se espera que Cartagena en Navidad resplandezca.



También dijo que habrá más de veinte puntos disponibles, los cuales tuvieron una inversión aproximadamente del 6.700 millón de pesos. A su vez, asegura que, para este año, el alumbrado navideño llegó a nuevos sitios.

Respecto a la creación de los espacios, contó con la gran suma de materiales y tecnología. Entre ellas se incluyen 1 tonelada de papel metalizado, 65.000 metros lineales de hierro, 2.6 millones de bombillos LED, 74 kilómetros de manguera, y más elementos.



Algunos de los sitios que estarán iluminados son las zonas emblemáticas, las murallas, la avenida Santander, Blas de Lezo, San Francisco, El Pozón, El Country, entre otras plazas y parques históricos.



LADY DANIELA ORTIZ GÓNGORA

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

