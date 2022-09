“Esto es una responsabilidad de todos. El Gobierno Nacional ya viene asumiendo los subsidios. En la costa, por ejemplo, tenemos el problema de las perdidas y esto lo tenemos que erradicar para poder bajar la tarifa de energía, es la única manera para equilibrar los precios”, señaló Camilo Sánchez, presidente de la Asociación de empresas de servicios púbicos y comunicaciones, Andesco.



Sánchez habló desde Cartagena donde se lleva a cabo el XXIV congreso de este gremio y donde la crisis que enfrenta el país, en especial la Costa Caribe, por los elevados costos en las tarifas de energía, es uno de los temas centrales.



Devaluación afecta importación de productos que se requieren para la prestación del servicio de energía

Hacia el futuro este sector buscará un mejor índice para que de tal forma no se castigue a los ciudadanos por encima de la inflación, como hoy sucede. Foto: José Luis Valencia

Electricaribe era ineficiente y no hizo las inversiones, que en este momento se están haciendo, y esas inversiones y esos equipos se tienen que incorporar FACEBOOK

“Aquí se le olvida a la gente de vivimos una pandemia y durante 14 meses se mantuvo fijo el costo del kilovatio y una vez se superó ese periodo había que reincorporar los valores como dice la ley”, señaló.



Según el directivo de Andesco, hacia el futuro este sector buscará un mejor índice para que de tal forma no se castigue a los ciudadanos por encima de la inflación, como hoy sucede.



“La historia nos da la razón: el año pasado estábamos en alrededor del cuatro y medio por ciento, eso significa que los cambios económicos del mundo nos afectan, temas como la devaluación y la inflación, y por consiguiente hay que hacer un nuevo índice que pueda servir a todos los colombianos, no solamente a la costa sino a todos”, dijo.



Sánchez subraya que el otro tema que afecta es la inflación en el mundo.



“Es de dos dígitos y en Colombia está muy cercana a lo mismo y tenemos además una devaluación que está por encima de los 4.400 pesos para poder traer productos importados que se requieren para la prestación del servicio de energía”.



El presidente de Andesco además señala que el país no puede olvidar la pesadilla que fue Electricaribe: “era ineficiente y no hizo las inversiones, que en este momento se están haciendo, y esas inversiones y esos equipos se tienen que incorporar. No podemos pensar solo en este momento, hay que recordar lo que vivimos en el pasado y que podemos repetir en un futuro sino hacemos algo ahora”.

El futuro inmediato: hidroeléctrica

de Ituango y energías limpias

El Gobierno va a tener que meter unos recursos de la nueva Reforma Tributaria para buscar soluciones con la CREG (Comisión de Regulación de Energía y Gas), y sobretodo soluciones a largo plazo FACEBOOK

Pero la cabeza de Andesco asegura que esta ‘tormenta’ va a disminuir con la entrada en operaciones de la hidroeléctrica de Ituango y energías limpias: “la cual va a representar el 17 por ciento de nuestra matriz de producción. Vamos a tener lo que va a entrar en energía solar y eólica desde La Guajira, y por eso necesitamos hablar con el Presidente Petro de la importancia de las consultas previas para pasar del papel a la realidad y podamos así traer esa energía al centro del país y generarle riqueza a La Guajira”.



Camilo Sánchez además dice que tener las represas llenas genera tranquilidad, pero si tenemos un fenómeno del niño o de la niña es cuando se nos generan problemas.



"Recordemos que se firmó un convenio para salvar a la costa de un apagón. Hay dos empresas a las que se les dieron unas condiciones y ente ellas eran incorporar a la tarifa las pedidas, que no se hace en el resto del país, porque sino nadie se le hubiera medido a este negocio", suma.



"Si esto no se cumple el Gobierno Nacional va a tener que meter unos recursos de la nueva Reforma Tributaria para buscar soluciones con la CREG (Comisión de Regulación de Energía y Gas), y sobretodo soluciones a largo plazo con un nuevo indexador que no sea tan alto como el que hoy tenemos. Hoy tenemos el IPP por encima del 21 por ciento, y el año pasado estábamos por encima del cuatro y medio por ciento. Esto es una diferencia gigante que también es afectada por la economía mundial", concluye.





John Montaño

Corresponsal de EL TIEMPO

Cartagena

@PilotodeCometas