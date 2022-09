La alcaldesa, Virna Johnson en representación de los habitantes de Santa Marta hizo un llamado a la Comisión Reguladora de Energía y Gas (Creg)para que de manera perentoria plantee una solución al inusitado incremento en las tarifas de la electricidad que se viene registrando en esta ciudad durante lo corrido del presente año.



(Además : Hacinamiento del 2.000 % en la estación de Policía de Riohacha)



La solicitud pública la generó la mandataria, luego que se conociera el reporte del Dane, que confirmaba que la capital del Magdalena, presenta el mayor aumento en el costo de la energía en comparación al resto de ciudades de Colombia.

“Ante este incremento del 49,9% es urgente que la CREG atienda esta situación que está golpeando fuertemente el bolsillo de los samarios”, manifestó la mandataria distrital.



(Lea: Video: así camuflaron 8.200 gramos de marihuana en un equipo de sonido)



A mediados del mes de agosto, Johnson sostuvo una mesa de trabajo con los representantes de la empresa Air-e, para abordar el tema tarifario que es una preocupación permanente entre los usuarios residenciales y comerciales.



La alcaldesa trasladó quejas e inquietudes a la entidad y les insistió sobre la necesidad urgente de tomar acciones para frenar el crecimiento de los costos energéticos y mejorar la calidad del servicio.

Es importante la iniciativa del presidente Gustavo Petro, quien anunció que iba a citar a las autoridades respectivas para que explicaran por qué este aumento tan fuerte FACEBOOK

TWITTER

La mandataria dijo además que junto a los gobernantes de las capitales de la costa se han unido para levantar la voz en favor de los habitantes de cada una estas ciudades ante el aumento sistemático de la energía.



También celebró que el gobierno nacional se interesara en atender este tema que está impactando directamente en la calidad de vida de los habitantes de Santa Marta.



“Es importante la iniciativa del presidente Gustavo Petro, quien anunció que iba a citar a las autoridades respectivas para que explicaran por qué este aumento tan fuerte en materia de energía eléctrica para la costa”, precisó.



Finalmente rechazó que no existía ninguna explicación desde la Creg para ese comportamiento en los precios de la electricidad, situación que nunca antes se había presentado en las proporciones actuales.

Hoteleros perjudicados por el valor de la energía



El presidente de la Asociación Hotelera y Turística en el Magdalena (Cotelco), Omar García manifestó que los hoteleros en Santa Marta están desesperados por el valor mensual que tienen que pagar por el servicio de energía.



El representante de este gremio, detalló que la tarifa este año ha venido incrementando progresivamente y en la actualidad están pagando valores inimaginables.



“Los hoteles más pequeños y sencillos pasaron de pagar dos millones de pesos pasaron a pagar poco más de cuatro millones. Otros sencillos ubicados en El Rodadero están cancelando facturas de 10 y 12 millones y en el sector de Pozos Colorados que anteriormente cancelaban 12 y 14 millones hoy pagan de 17 a 20 millones de pesos”, expresó Omar García.



(No deje de leer :Atlántico: a la cárcel hombre que asesinó a su esposa de 8 puñaladas)



El director de Cotelco, señala que este cobro excesivo podría generar una crisis grave en el sector hotelero, especialmente en los de baja capacidad que no recaudan lo suficiente para responder por un servicio de energía tan elevado.



Lo mismo se indica desde el sector comercial, donde los propietarios de muchos establecimientos en el Centro de Santa Marta y otras zonas, dicen que un porcentaje alto de lo que logran vender deben destinarlo a pagar la factura de luz.



“Estamos trabajando para Air-e porque gran parte de las ganancias se van en este servicio público. Es lamentable que nos atropellen de esta manera y nos estén obligando a tener que cerrar por no haber manera de pagar la luz”, agregó un propietario de discoteca que se queja porque paga todos los meses dos millones de pesos de energía, a pesar de que su local es bastante pequeño.



El mismo malestar lo tienen los usuarios residenciales que aseveran que ya ni siquiera pueden prender los aires acondicionados porque se dispara el valor que deben pagar mensual por la energía.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv