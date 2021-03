Habrá certificado de bioseguridad para clases con alternancia en Sucre

La exigencia la hará la Asociación de Educadores de Sucre –Ades-, ante el contagio por covid-19 que se detectó en el Liceo Panamericano Campestre y el Gimnasio Altair de la Sabana.



Se suma el caso ocurrido en la Institución Educativa Altos del Rosario, donde una docente falleció por covid-19 y había tenido contacto con padres de familia y profesores del mismo colegio.

Estas situaciones llevaron a la Secretaría de Salud de Sincelejo a ordenar el cierre de las tres Instituciones, someterlas a cuarentena y ordenar además las pruebas para covid-19 a todo el personal que tuvo contacto con los presuntos contagiados.



El presidente de la Asociación de Educadores de Sucre-, Ubaldo Corrales, manifestó que para poder regresar a clases bajo el modelo de alternancia escolar necesitan que cada rector presente el certificado de bioseguridad que emite la Secretaría de Salud.



“Nosotros no nos oponemos a la alternancia, pero se deben garantizar todas las medidas de bioseguridad y condiciones para preservar la salud y la vida”, dijo el profesor Ubaldo Corrales, presidente de la Ades.



Fue enfático en decir, que si no se garantizan esas medida, no se debe regresar a la presencialidad, sobre todo por el tema de las aglomeraciones.



“Si estamos hablando del Altair y del Panamericano, que tienen unas condiciones en infraestructura, de agua potable y de elementos de bioseguridad, qué se espera para las Instituciones que no tienen eso, que son oficiales, a las cuales no se les invierte nada desde hace años”, manifestó el presidente de Ades.

Dijo que quienes asisten a clases presenciales son los profesores de Sincelejo, en ocho colegios designados por la Secretaría de Educación. Son entre otras, la Escuela Normal, Simón Araújo, Policarpa Salavarrieta, Institución 20 de Enero, Colegio del Norte.



“El protocolo de cada Institución Educativa debe estar ajustado a la resolución 1721 y lo tiene que certificar la Secretaría de Salud. Si no hay certificado, el rector no debe someterse a llamar a presencialidad, porque lo que suceda va a recaer sobre él”, expresó.



Por su parte la secretaria de Salud de Sincelejo, Trinidad Monsalve, dijo, que hasta el momento vienen cumpliendo con todos los lineamientos del gobierno nacional, con relación a la intervención que se hizo a la Institución Educativa Altos del Rosario.



“Es por eso que determinamos la suspensión preventiva, para hacer una investigación epidemiológica y determinar la cadena de contagio. No quiere decir esto, que los hechos tengan que afectar la alternancia y suspenderla, ya que son situaciones particulares”, explicó la secretaria de Salud de Sincelejo.



Precisó además que esas intervenciones las hará la Secretaría de Salud cada vez que se presenten estas situaciones y tal como lo establece la norma, las suspensiones deben ser por 14 días.



Se refirió a la importancia para la comunidad de estar enterada sobre esas intervenciones que hace la Secretaría para prevenir y cortar una posible cadena de contagios.



“Una vez se tengan los resultados se procederá entonces a determinar el retorno a clases de esos estudiante”, dijo.



Finalmente señaló que como Secretaría de Salud no le puede prohibir a los docentes regresar a las clases, porque les estarían coartando su derecho al trabajo y que ese era un tema para coordinar con el secretario de Educación.

FRANCISCO JAVIER BARRIOS

Especial para EL TIEMPO

SINCELEJO

