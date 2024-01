Cerraron una de las discotecas más reconocidas de Colombia: ¿cuál fue la razón?

Alquímico, una de las discotecas más famosas de Colombia y reconocida por estar en el 10 puesto del listado elaborado por ‘The World´s 50 Best Bars’, durante el 2023, fue cerrada por la Alcaldía de Cartagena durante la noche del pasado 25 de enero de 2024.



Tras la medida de las autoridades, los dueños y trabajadores del establecimiento publicaron un comunicado en el que señalaron que “no es la forma de trabajar que tendría que seguir la alcaldía” y finalizaron con un ultimátum.



(Puede leer: 'Tengan mucho cuidado': joven denuncia robo en plena rumba en bar de 'la 85' en Bogotá).

Desde hace un tiempo, trabajadores y administradores de diversos establecimientos nocturnos del Centro Histórico de Cartagena han demostrado su inconformidad debido a ciertos operativos de la Alcaldía que han dificultado el trabajo.

De hecho, el restaurante - bar Alquímico fue cerrado por las autoridades mientras el lugar estaba lleno. Incluso, relataron que “sacaron a todos los clientes”.

Facebook Twitter Linkedin

Cartagena de Indias, Torre del Reloj, Centro Histórico. Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

¿Cuál fue la razón?



Según informó Alquímico, a eso de las 9 de la noche, funcionarios de la Alcaldía de Cartagena cerraron el lugar, supuestamente, porque la discoteca no cumplía con las reglas del Cuerpo de Bomberos.



Sin embargo, tras el cierre, el bar contó con la visita de los bomberos y señalaron que cumplieron con todo lo necesario.

(Puede leer: Sicarios asesinan a abogado que defendía derechos de campesinos en Cartagena y Bolívar).

Tuvimos la visita de los bomberos y cumplimos con todas las recomendaciones FACEBOOK

TWITTER

“Tuvimos la visita de los bomberos y cumplimos con todas las recomendaciones dadas en noviembre pasado, es decir, que tenemos un acto administrativo con vigencia de un año (hasta el 30 de noviembre 2024)”, informaron en el comunicado.

‘Nos parece una injusticia’: la respuesta molesta de los trabajadores y su ultimátum

En lugar de hacer prevención, comunicar los cambios y dejarnos cumplir con las nuevas reglas (que no están escritas en ningún lado), van a los sitios y nos cierran y no podemos hacer nada FACEBOOK

TWITTER

“Ahora, cómo cambiaron los funcionarios el 1ro de Enero 2024, con la nueva alcaldía van y nos dicen que no cumplimos con las nuevas reglas y nos cierran enseguida. En lugar de hacer prevención, comunicar los cambios y dejarnos cumplir con las nuevas reglas (que no están escritas en ningún lado), van a los sitios y nos cierran y no podemos hacer nada”, dicen en el comunicado.



Los propietarios de Alquímico señalaron que en los casi 8 años que llevan operando siempre han cumplido con los permisos y que esa no es la forma en la que debería trabajar la alcaldía.

(Además: Cartagena: prohíben uso de motos eléctricas, patinetas y bicicletas en Centro Histórico).

Si la Alcaldía de Cartagena y sus diferentes entidades siguen trabajando de esta manera, nos iremos de Cartagena FACEBOOK

TWITTER

“Nos parece una injusticia lo que está pasando. Si la Alcaldía de Cartagena y sus diferentes entidades siguen trabajando de esta manera, nos iremos de Cartagena, para poder trabajar de manera honesta y aportar a Colombia”, escribieron como ultimátum.



Y finalizaron firmando: “Atentamente. Las 80 familias que componen Alquímico”.

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias

Video: brutal golpiza a empleado de gasolinera por pedir que no pisaran donde trapeaba

Cartagena impone nuevas medidas contra ejercicio de prostitución en el Centro Histórico

Bomberos de Cartagena controlaron incendio en zona rural y evitaron tragedia