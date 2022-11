Visita de monitoreo realizaron las autoridades ambientales al Caño Cristales para evaluar las condiciones hidrobiológicas del río y de la planta acuática Macarenia Clavigera, encargada de dar la diversidad de colores al atractivo turístico. Esto teniendo en cuenta que a finales de noviembre inicia la transición entre la temporada de lluvia y la temporada seca en la Orinoquia colombiana.



Se busca establecer la fecha en la que debe cerrar este ecosistema a la vista de turistas, para proteger la etapa reproductiva de la planta, y así conservar el escenario natural, considerado el río más bonito del mundo, hábitat de innumerables especies silvestres únicas en el país.



(Siga leyendo: Asesinaron a líder social que ayudaba a adultos mayores en Barrancabermeja).

El monitoreo lo adelantaron funcionarios de la corporación ambiental Cormacarena, junto con Parques Nacionales Naturales de Colombia, la Alcaldía de La Macarena y representantes del sector turístico, que hicieron la visita en cuatro puntos del caño, donde se consideró calidad de la cobertura vegetal, etapa de desarrollo de la planta, tonalidad y los niveles de caudal del afluente.



En los próximos días se dará a conocer la fecha de cierre de Caño Cristales, que vuelve a abrir en el segundo semestre del próximo año.



(Le recomendamos: Capturan a mamá de niño que fue abusado por cuatro mujeres en Venezuela).



No obstante, Finalmente, en Cormacarena informan que la Laguna del Silencio y el Raudal Angosturas I, vecinos de Caño Cristales, no fueron contemplados en esta valoración, considerando que en esta zona no hay presencia de la planta, y su equilibrio ecológico no está determinado por el nivel de lluvias que se presente en la zona.

Más noticias

Impactante video: vehículo causó un choqué múltiple en El Poblado; hay 9 heridos

Antioquia: cárcel para dos hombres que habrían abusado de menor de cuatro años

VILLAVICENCIO