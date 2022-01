"No sé cómo procesar lo que me acaba de pasar. No sé si vaya a necesitar terapia, no sé si voy a tener recuerdos de este momento tan loco (...) Es uno de los momentos más aterradores de mi vida y de alguna manera estaba calmada, pero me estoy dando cuenta ahora de lo que pudo haber pasado", fueron las palabras con las que inicia el relato de Alina Mcleod.



La ‘influencer’ ucraniana, criada en Canadá, que cuenta con miles de seguidores tanto en su canal de YouTube y como en su cuenta de Instagram, narró los angustiosos momentos que tuvo que vivir en medio de un intento de robo en Santa Marta.

Desde hace aproximadamente un mes, según publicó en sus redes sociales, llegó a Colombia. Ha pasado por las capitales turísticas de Colombia, Bogotá y Cartagena.

Y ha visitado lugares paradisíacos como Islas del Rosario y Monserrate.

'Él me apuntó y pensé que me iba a disparar'

La siguiente en la lista era Santa Marta. Alina se hospedó en El Rodadero.



No llevaba ni un día de estadía en la ciudad cuando ocurrió el incidente, precisamente el 31 de diciembre, durante la celebración de Año Nuevo. Decidió caminar y grabar el atardecer en el sendero Peatonal Ziruma, que une la playa de El Rodadero con el centro de Santa Marta.

A pesar de percatarse de que había un barrio de invasión en la montaña y de que no había peatones en la zona, solo carros que pasaban por la vía, siguió su caminata.



Inclusive, un taxista paró y le dijo que se subiera al carro. Ella no lo hizo porque pensó que tenía la intención de cobrarle en exceso por ser extranjera, ya que no sabe hablar español.



Minutos después se daría cuenta de que estaba intentando salvarla porque se había dado cuenta de que la querían robar: "Debí haber entrado a ese taxi y así no me hubiese quedado sola".

Alina narró los hechos detalladamente en un video publicado en su cuenta de YouTube: "Escuché a alguien detrás de mí, volteé y vi a este muchacho joven, no sé de qué edad, tal vez de 18 o de 20, y pude sentir las malas vibras. No sé qué me dijo, pero tan pronto lo vi y me dijo algo empecé a correr hacia él".

Aunque el ladrón intentó agarrarla, ella se abalanzó a un bus y logró ingresar, con ayuda de la gente que se percató del hecho. Lo último que vio fue al joven sacando un arma de fuego y apuntándole directamente: "Yo, literalmente, salté al bus, él me apuntó y genuinamente pensé que iba a disparar dentro del bus (...) Todo el mundo se agachó y no sabíamos si iba a perseguir el bus o algo así".

Finalmente, lamentó que no ha podido conocer más de Santa Marta a raíz del miedo que le genera tener alguna experiencia similar, pero aclaró que considera Colombia un país maravilloso a pesar de lo sucedido.



También aclaró en sus historias de Instagram que se comunicó con las autoridades, quienes le ofrecieron protección durante su estadía en la ciudad. No la aceptó porque este miércoles es su último día en Santa Marta y no lo consideró necesario.

