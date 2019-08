El drama por colombiano muerto en accidente de tránsito en Australia

El 19 de noviembre del 2018 llegó Alfonso Rojas López a Sydney, Australia, con el sueño de aprender a hablar inglés y mejorar su calidad de vida, pero el pasado primero de agosto sufrió un trágico accidente de tránsito que acabó con su vida.



Alfonso estudiaba Finanzas en las Unidades Tecnológicas de Santander, le faltaban algunos trámites que estaba haciendo desde Sydney para obtener su título en Bucaramanga.

El pasado primero de agosto salió de su curso de inglés, se montó en el asiento de copiloto en el vehículo de su amiga Sara y pasadas las nueve de la noche, hora local, otro conductor que al parecer omitió un semáforo en rojo los embistió.



“Un carro se comió un semáforo en rojo y colisionó en el carro donde iba mi hermano y cayeron a una construcción que estaban haciendo donde había un hueco de 15 metros”, relata Angello Santiago López Rojas, hermano menor de Alfonso.



Según el portal del Canal Nueve, un medio de comunicación australiano, el hecho sucedió en la autopista the Princes Highway con la calle Bestic en la intersección Rockdale.

La familia de Alfonso se enteró porque un amigo de él los llamó a Colombia y desde ese momento han estado buscando ayuda para repatriar el cuerpo.



“Hablamos con una canciller allá y dijeron que nos llamaban pero no se han comunicado, no nos dan solución y nos tocó contratar un abogado en Australia”, enfatizó Angello.



Según las averiguaciones preliminares de la familia, la repatriación del cuerpo costaría unos 40 millones de pesos, además no puede viajar solo, por lo que a eso deben sumarle los tiquetes del acompañante.

“No tenemos recursos, estamos buscando ayuda para poder traerlo, ha sido un shock muy grande para la familia”, indicó Sandra Rojas, tía de Alfonso.



Un drama similar lo vivió la familia de Miguel Ángel Prada Camacho, el modelo santandereano que falleció el pasado 2 de julio en un accidente en Estados Unidos y cuyo cuerpo fue repatriado 20 días después.



MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ

Corresponsal EL TIEMPO

Bucaramanga