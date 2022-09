En entrevista dada a conocer por Noticias RCN, la joven trabajadora sexual que, asegura, acompañaba al senador Álex Flórez en la noche del escándalo reconoció que es mayor de edad, que trabaja como ‘dama de compañía’ y que no la dejaron entrar al hotel porque no llevaba la cédula en sus documentos.



(Contexto: Senador Alex Flórez le pide perdón a Cartagena por escándalo en Hotel Caribe)

(Le puede interesar: Álex Flórez: 'Tengo problemas con el licor')



La mujer relató que “se me acercó ahí en la Torre del Reloj, ahí nos conocimos. Yo estaba caminado por ahí y él se me acercó (...) Yo trabajo de dama de compañía. Me contacto directamente", describió la joven, quien confirmó, además, que el senador sí le preguntó por su edad: "Sí claro, le dije que tenía 19, que todavía no había cumplido los 20".



Seguidamente, dijo que nunca fue a un bar, como lo aseguró en las entrevistas el senador involucrado en el escándalo. “No sabía quién era, simplemente me subí a la camioneta, nunca supe quién era, o si era senador de la República, no sabía su nombre. Tampoco me contactó después del incidente, como lo señaló, para pedir excusas”.



(No deje de leer: Procuraduría abrió indagación al senador Álex Flórez tras escándalo en Cartagena)



Agregó que esa noche ella les mostró su documento en el celular, la cédula digital, pero que así tampoco le dieron permiso de ingresar al hotel.



Durante la madrugada del pasado viernes, el congresista del Pacto Histórico, en alto estado de alicoramiento, intentó ingresar con una acompañante a las habitaciones del Hotel, pero los funcionarios del establecimiento no se lo permitieron.



(Le recomendamos leer: Álex Flórez, un congresista salpicado por los escándalos)



Seguidamente, Flórez insultó con groserías a los empleados del hotel y, luego contra los policías que llegaron al lugar para atender el escándalo que protagonizó el senador del Pacto Histórico.



Después del incidente, Flórez publicó un video en su cuenta de Twitter en el que reconoció que tiene problemas con el alcohol. En la grabación, afirmó que buscará ayuda para manejar la situación.



(Además lea: Caso Álex Flórez: ¿Cómo saber si padece 'problemas con el alcohol'?)



ELTIEMPO.COM