El senador por el Pacto Histórico Álex Florez está en el ojo del huracán luego de que se conociera un video grabado en la madrugada de este viernes cuando agredía verbalmente a un agente de policía en Cartagena.



​La confrontación se registró frente al hotel Caribe, cuando agentes hicieron presencia en el lugar debido a quejas de empleados por el comportamiento del congresista.

En el video se aprecia cuando Florez le grita a uno de los agentes que es un "asesino y cobarde".



- "Por qué me grabas, asesino. Cuéntale a Colombia cómo fue que mataste a los pelados inocentes"- le dice el senador mientras es sostenido por la cintura por otro hombre.



- ¿Fui yo?​ ¿Le consta que fui yo? Puede que usted sea Senador, pero a mí me respeta- le respondió el uniformado.



- ¡Cobarde!- le gritó Florez.



Enseguida, el agente le levanta el tono de voz y lo reta a que lo golpee so pena de capturarlo.

#arroganciaEs la del senador ⁦@AlexFlorezH⁩ con unos policías en la entrada del hotel Caribe pic.twitter.com/lmB79sEV0q — Darcy Quinn (@darcyquinnr) September 2, 2022

Según primeras versiones, el escándalo se habría registrado cuando el senador intentó ingresar a una mujer al hotel sin registrarla antes. Al pedido de los empleados del hotel, Florez habría reaccionado con negativas a la solicitud.



​Frente a esta versión, el congresista ha dicho en Blu Radio que no se piensa referir al tema y lo calificó como un rumor que compete netamente a su vida personal, por lo no piensa dar explicaciones.



"Mantegamos este asunto en el ámbito de la política. Yo no voy a renunciar a mi humanidad por el hecho de ser senador", dijo en la entrevista.



A su vez, aseguró que a él lo eligieron para "hacer las leyes y no para comportarse como un ejemplo nacional".



Reconoció que tuvo un altercado con los agentes y señaló que él también es humano y que puede cometer errores.



​"El hecho de que yo sea funcionario público no quiere decir que tienen derecho a tocar todos los temas que competen a mi vida", señaló.



​Además, el congresista aseguró en los micrófonos de Blu Radio que no se va a disculpar por "algo que corresponde a la naturaleza de cada uno". "Sencillamente no me gustó la forma", puntualizó.

Comunicado de la Policía

A través de un comunicado, la Policía expuso lo sucedido en la madrugada del viernes con relación al caso del senador.



​Señala que sobre las 4:00 a.m., el senador intentó ingresar con una mujer sin el debido registro, contrariando las reglas del establecimiento. El congresista que se encontraba "en estado de exaltación", agredió verbalmente a los empleados del hotel, quienes requirieron al cuadrante de Policía.



​Según informa la institución, los uniformado fueron recibidos por Florez con improperios, razón por la cual empezaron a grabar el procedimiento y le aplicaron una orden de comparendo por irrespeto a la autoridad.



Además, el uniformado confrontado por Florez habría instaurado una denuncia por injuria y calumnia.