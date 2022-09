El senador Alex Florez, del Pacto Histórico, está en el ojo del huracán por un bochornoso video en el que se le observa agrediendo verbalmente a un policía que intentaba mediar en una riña que protagonizó el congresista en el Hotel Caribe, en Cartagena.



El senador estaba borracho y quería ingresar con una acompañante al hotel a las 4 de la mañana, pero los empleados del lugar no se lo permitieron, lo que desató la furia de Florez, quien una vez que llegó la policía los acusó de asesinos y trato de golpear a uno de los agentes.



Pero, no es la primera polémica en la que se ve envuelto el senador oriundo de Cartagena, quien tiene una estrecha relación con el alcalde de Medellín, Daniel Quintero.



La anterior ocurrió el 3 de marzo en el cierre de campaña del ahora Presidente de la República, Gustavo Petro.



En la tarima ubicada en el Parque de las Luces, en el centro de Medellín, un video captó lo que habría sido una rencilla entre Flórez y Susana Boreal, quien era en ese entonces candidata a la Cámara de Representantes en Antioquia. Allí se aprecia que él le da un codazo para que no lo apartara del lado de Petro, quien en ese momento estaba dando un discurso hacia los asistentes.



El enfrentamiento comenzó cuando Flórez le hizo un reclamo a Susana Boreal por estar parada demasiado cerca de Petro en la tarima de Gustavo Petro en Medellín. Foto: EL TIEMPO

Me planté y me mantuve, pero algo que no se logra ver del acto machista de Álex Flórez en tarima fue la decisión de varias candidatas/os dé expresar su malestar y bajarse FACEBOOK

"Me planté y me mantuve, pero algo que no se logra ver del acto machista de Álex Flórez en tarima fue la decisión de varias candidatas/os dé expresar su malestar y bajarse", publicó posteriormente Boreal en Twitter sobre este caso que generó polémica sobre la actitud del ahora senador con sus compañeros.



Además, mientras fue concejal de Medellín también protagonizó varios escándalos por los cuales se cuestionó su idoneidad.



El primero, por chocar, al menos en dos veces, su camioneta asignada por el Concejo. Una de esas ocurrió el 12 de julio de 2021. Su vehículo colisionó contra el portón de una finca ubicada en el corregimiento de Altavista, donde reside el cabildante. En el video se apreció que el conductor de la camioneta, tras el impacto, emprendió la huida por una vía. En otra situación, el vehículo quedó como pérdida total tras un accidente en un viaje que hacía del Eje Cafetero a Medellín, en octubre del mismo año.

El ahora senador Alex Flórez es del movimiento Independientes, con el que Daniel Quintero llegó a la Alcaldía de Medellín. Foto: Twitter Álex Flórez

El segundo hecho cuestionable y el más grave fue que perdió su investidura como concejal tras el fallo del Consejo de Estado en diciembre de 2021, pues se comprobó que Flórez estaba inhabilitado para aspirar a este cargo, debido a que en febrero del mismo año suscribió un contrato de prestación de servicios con el Tecnológico de Antioquia, mismo año en el que inscribió su candidatura al Concejo.



La decisión de pérdida de investidura llegó un mes después de que Flórez renunciara al Concejo, el 12 de noviembre de 2021. Allí ya había manifestado su pretensión de llegar al Congreso.



Tras la polémica por el video de su pelea en Cartagena, el senador ha dicho que no se piensa referir al tema y calificó lo sucedido con la acompañante que llevaba -y que la Policía Distrital confirmó- como un rumor y que compete netamente a su vida personal, por lo que no piensa dar explicaciones.



Florez reconoció que tuvo un altercado con los agentes y señaló que él también es humano y que puede cometer errores. ​"El hecho de que yo sea funcionario público no quiere decir que tienen derecho atacar todos los temas que competen a mi vida", dijo.

