Se toman medidas por supuesta 'purga' en Halloween en el Eje Cafetero

La fecha de Halloween se ha conocido como 'la fiesta de los niños' en la que ellos, en compañía de sus familias, salen por las calles para conseguir algunos dulces de la manera más divertida: con los disfraces de sus personajes favoritos. Sin embargo, una serie de hechos y cadenas en redes sociales han amenazado el correcto desarrollo de esta fecha.

En Pereira, Risaralda

n la capital risaraldense se prendieron las alarmas luego de que una cuenta de Instagram llamada La Purga (@the_purge_pereira), hiciera un llamado a los pereiranos a participar en una noche donde toda clase de crímenes pudieran ser cometidos, tal y como ocurre en la película del mismo nombre.



“Después de sonar la sirena se dará inicio a la primera edición de la purga anual en Pereira”, anunciaba el comunicado de la cuenta, la cual sentenciaba que esta empezaría a las 8:00 p. m. del 31 de octubre.



El mismo comunicado decía que estaba prohibido el uso de armas reales que pudieran causar la muerte y que, además, se les concedía inmunidad a los funcionarios de seguridad durante dicha jornada.



“Bendito sea nuestras armas de paintball y de balines, por una nueva era. Que Dios les acompañe a todos”, termina diciendo la imagen viral.



Desde el 2011, según las autoridades, se ha presentado una situación de desorden público en la ciudad los 31 de octubre, el conocido día de Halloween, en el cual se ha hecho frecuente la reunión de un grupo de personas que tienen como propósito realizar actos vandálicos que atentan contra propiedades, principalmente de comercios.



“Los daños se han presentado más que todo en el comercio, donde ya vienen otros tipos en otras condiciones que aprovechan esto y tratan de saquear; es una situación que se evidenció el año pasado, que fue neutralizada pero que, finalmente, era la intención de estos vándalos”, manifestó el coronel Juan Morales, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira.



El perfil de quienes se reúnen para llevar a cabo estos actos es, según la Policía, de jóvenes adolescentes que van hasta los 25 años aproximadamente. Esta situación, además, se ha agudizado cada año y ahora lo han llamado ‘El gran reto de Pinares’.



Este año, frente a la adicional aparición de esta cuenta de Instagram, la Policía tomó acciones contundentes, las cuales desencadenaron en el bloqueo de la página por parte de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (Dijin) desde Bogotá. Sin embargo, no se logró identificar a los responsables y el contenido se replicó a través de otros usuarios en la red social.



Por esta razón, la Policía de Pereira ha adelantado una serie de campañas dirigidas, principalmente, a los padres de familia, para que estén pendientes y tengan control sobre sus hijos adolescentes en esta fecha. También se han adelantado reuniones en algunos barrios para dar información al respecto.



“Hemos tenido reuniones con la Alcaldía, se han programado eventos en los barrios para que la gente no se congregue masivamente en la zona céntrica o en la zona de La Circunvalar, que es donde históricamente se han reunido, y en el sector de la Juan B. Gutiérrez”, señala el coronel Morales.



Adicional a esto, se creó un decreto para la conservación del orden público en el municipio durante esta fecha. En él se prohíbe el porte de elementos que puedan originar disturbios, dentro de ellos la Policía resalta las armas de paintball y armas traumáticas; se restringe el parrillero para motocicletas a partir de las 5:00 p.m. y, además, se obliga a que los padres de familia se hagan responsables de sus hijos y los acompañen en las vías o establecimientos públicos.



Por último, el coronel Morales anunció que, para ese día, se aumentarán las capacidades policiales en las calles, por lo que se contará con un dispositivo de seguridad fuerte que permita contrarrestar cualquier situación que pueda poner en riesgo la seguridad de los risaraldenses y, en especial, de los niños.



Algunos centros comerciales como el Victoria y el Bolívar Plaza han estipulado ciertas horas de cierre como medida preventiva.

En Armenia, Quindío

Luego de algunos rumores sobre posibles desmanes que se presentarían en Armenia este 31 de octubre, la Policía del Quindío salió a desmentir estas versiones, las cuales circularon en redes sociales.



Según el comandante de la Policía en el Quindío, coronel Luis Hernando Benavides, se trata de una falsa cadena de WhatsApp ‘’que advierte de presuntos seguidores de la iglesia luciferina o la iglesia del diablo que van a estar armados disparando el día de los disfraces; esto no corresponde a la verdad’’, afirmó.



Por su parte, Víctor Damián Rozo, fundador del templo luciferino ‘Semillas de luz’, ubicado en Quimbaya, Quindío, coincidió en que esta información es falsa y ‘’ha sido generada por personas inescrupulosas que están atemorizando a la gente’’.



Expresó que, en el audio que está circulando en redes sociales, aseguran que el templo está cerrado, lo cual no es cierto.



"Y dicen que en represalia de eso, yo voy a ir en compañía de otros y vamos hacer lo mismo que en la película 'La Purga', que ni siquiera me he visto, y dicen que vamos a disparar indiscriminadamente y ese no es el actuar de esta asociación, yo soy una persona de paz’’, enfatizó Rozo.



Agregó que ‘’la invitación es para que todos, en compañía de sus familias, disfruten del 31 de octubre, al igual que yo lo voy a hacer con mis hijas, a quienes voy a disfrazar y vamos a salir a pasear con ellas’’.

NACIÓN Y ARMENIA