Alertan sobre virus en comunidad indígena wayú de La Guajira

Miembros de la comunidad indígena wayú de Shiruria, en zona rural del municipio de Manaure, denuncian la presencia de un extraño virus que ha generado episodios de vómitos y diarrea en unas 15 personas.



Entre los afectados se encuentran niños y adultos, algunos de ellos han sido tratados com medicina tradicional y otros han tenido que ser trasladados a la clínica Talapuin y al hospital para recibir atención médica debido a las complicaciones de salud presentadas.



Claudio Epiayú Henríquez, secretario de Derechos Humanos de la Federación de acciones comunales del departamento de La Guajira, denunció la situación epidemiológica que padece su comunidad.

“Las comunidades indígenas wayús, están alarmadas ya que hay varios casos entre niños y adultos, estos nuevos casos que se reportan a causa de los síntomas de vómito y diarrea ha generado perdida de peso y se prevé que vaya a llegar a desnutrición severa”, sostuvo Epiayú.



Denuncia que hasta el momento el municipio de Manaure no ha sacado un informe referente a esta situación, ya que desconoce que existan personas afectadas.



Epiayú, quien es además el presidente de la junta de acción comunal de Shiruria, es uno de los afectados junto a sus hijos, quienes están siendo tratados y se encuentran estables, por lo que muestra su preocupación con el resto de afectados que no tienen recursos para comprar el suero y ser tratados, teme a que puedan morir sin ser llevados a un centro de atención.



“Los enfermos son de escasos recursos económicos y desde la localidad solicitamos información precisa de cuál es la afectación y probabilidad de dónde y cómo se infecta la persona”, requirió Epiayú.



Así mismo, hace un llamado para que la secretaría de Salud, tome cartas sobre el asunto y los agentes del PIC rastreen este virus que está atacando a muchas personas de la zona rural y que ya se comienza a tener reporte de varios casos en Manaure.

