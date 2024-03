Alerta, viajeros: así estafan a turistas con promociones falsas en Coveñas, Sucre

Una persona que se identifica como Nelson Julián González, y se hace pasar como representante de la empresa Montería Tours, viene estafando a turistas de todo el país.

Este hombre ofrece hoteles en Coveñas a bajos precios para altas temporadas, que al final resultan siendo falsas.

Los turistas caen incautos por las promociones que les promete, las cuales incluyen el hotel cuatro estrellas llamado 'Playa Azul', frente al mar, cuatro días y tres noches, visitas en canoas a sitios emblemáticos del Golfo de Morrosquillo, almuerzo, desayuno tipo bufé, tiquetes ida y vuelta en las mejores empresas de aviación.

Así mismo, ofrece asistencia médica, impuesto hotelero, todo para dos personas por 1 millón 200 mil pesos y como si fuera poco, un descuento del 20 por ciento si cancelan la reserva antes del 20 de marzo, temporada de Semana Santa y pueden además escoger fechas hasta el mes de diciembre.

La persona que hace el negocio le envía además fotografías del hotel, las habitaciones, el entorno en general de las playas y además, el registro nacional de turismo de la empresa Montería Tours y el certificado de la cámara de comercio, todo debidamente legalizado.

Con todos los documentos supuestamente legales, el turista no tiene dudas para hacer el negocio y proceden a consignar el dinero.

Bárbara Loreña, propietaria del hotel 'Playa Azul', cuenta que las llamadas ingresan a su número de celular para confirmar las reservas y es cuando los turistas se dan cuenta de que han sido estafados, porque no tienen reserva, y menos una estadía apartada.

“Cuando llaman no hay nada reservado, mi esposo que contesta el teléfono les da la información y se les comunica que no tenemos ningún convenio con la empresa de turismo de Montería, que no conocemos a esas personas”, dijo.

La dueña del hotel confirmó además que hay turistas estafados hasta por seis millones de pesos.

De igual manera, cree que Nelson Julián González no existe y que los estafadores están tomando el nombre de la agencia de turismo de Montería para hacer estos robos millonarios.

Ofrece fechas de altas temporadas

El estafador le ofrece nuestro sitio desde su gerencia en Montería Tours, con todos los supuestos documentos, les garantiza las fechas

La estafa contra turistas del interior del país se viene consolidando desde hace algún tiempo, de acuerdo con lo expresado por Bárbara Loreña.

La propietaria señala que se le ofrecen a las víctimas las mejores fechas del año, como el 31 de diciembre, el 2 de enero y, ahora, en Semana Santa.

“El estafador le ofrece nuestro sitio desde su gerencia en Montería Tours, con todos los supuestos documentos, les garantiza las fechas, les promete los descuentos si pagan enseguida y las personas caen redonditas”, explicó.

La empresaria hotelera cree además que la situación se viene registrando con otros sitios del Golfo de Morrosquillo, en Coveñas y Tolú, porque dice que les queda fácil a los estafadores tomar fotos del hotel desde el Instagram y pasárselas a los turistas.

Para los hoteleros de Coveñas y de la zona del Golfo de Morrosquillo en general, la temporada para Semana Santa está floja con relación a las reservas.

“Esto está muy lento, muy suave, de acuerdo a lo que he conversado con mis colegas. Nosotros porque tenemos tres vendedores hemos llegado al 85 por ciento de reservas, porque contamos con clientes de hace muchos años, pero en general pinta floja la temporada”, precisó.

Ante la Fiscalía fue interpuesta la denuncia con relación a las estafas de la cual son objetos los turistas y los empresarios hoteleros, quienes hicieron el llamado para que estén muy atentos a las ofertas de reservas que les hacen y no caigan en manos de inescrupulosos.

