Son varios los factores que pueden llegar a causar un incendio forestal, las condiciones meteorológicas, la falta de lluvia, quemar basura en estas áreas y el viento que propaga rápidamente el fuego que termina devastando cientos de hectáreas de vegetación.



La principal causa sería las quemas ‘controladas' que terminan saliéndose de control; la segunda es la manipulación de combustibles y materiales inflamables en zonas rurales.



El panorama no es alentador. Según informó el IDEAM 43 de los 47 municipios del Tolima están en alerta roja, ya que su probabilidad hacia los incendios forestales está en aumento.



Andrea Mayorquín, directora de gestión del riesgo del Tolima explico que: “Es muy posible que estos incendios se generen por las denominadas quemas controladas y quema de basuras, algo usual en la región donde la gente no tiene la posibilidad de disponer adecuadamente sus residuos”.



Ante la situación, la directora hizo un llamado a las autoridades locales a emprender las acciones necesarias para mitigar las áreas afectadas en el departamento.



“La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo articulado nos ayudan desde otros departamentos, la invitación es a que asumamos como responsabilidad de todos, a la comunidad le recomendamos de manera especial no hacer quemas de basura y no tirar la colilla a los lotes”, concluyó.



Según el medio Alerta Tolima, hasta el momento se han generado 40 incendios que superan las 1.000 hectáreas consumidas, por ello es de vital importancia no realizar ninguna acción que pueda desencadenar algún incendio vegetal.



La Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo del departamento reportaron que están en alerta poblaciones como: Suárez, Carmen de Apicalá y Cunday.

VANESSA PÉREZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

