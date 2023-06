La Defensoría del Pueblo advirtió que alrededor de siete mil colombianos serán expulsados de Venezuela y llegarán a dos departamentos de Vichada y Guainía. Por esta razón, le pidieron a las autoridades locales que estén atentas y realicen planes de contingencia.



En los últimos años miles de colombianos se han ido a trabajar a las minas auríferas de Yapacana, cerca de la frontera binacional. La preocupación de la Defensoría viene por los operativos militares que está llevando a cabo el Ejército de ese país.

“Desde la Defensoría del Pueblo emitimos la Alerta Temprana 003 del 2023, en la que advertimos no sólo los peligros para la población civil por posibles confrontaciones armadas en las áreas de explotación minera en el estado Amazonas, sino también lo que podría ocasionar una expulsión masiva de colombianos que dependen de esta actividad en la zona sur de la Orinoquía venezolana”, indicó Carlos Camargo, defensor del pueblo.



Las minas de Yapacana, en el Parque Nacional Cerro Yapacana, han sido explotadas desde hace unos años. Muchos colombianos han ido a buscar un sustento pese a la presencia de grupos armados. La entidad señaló que este sería el mayor éxodo masivo de las últimas décadas.



“Las comunidades de los ríos Atabapo y Guainía, el resguardo El Paujil, la ciudad de Inírida, sus áreas no municipalizadas como Cacahual, Puerto Colombia y San Felipe, serían los principales centros receptores de población. Pero estos lugares no pueden responder a un éxodo de gran magnitud, no cuentan con las capacidades suficientes. Estaríamos frente a una crisis humanitaria, pues sus habitantes, además, están en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica”, explicó Camargo.



La alerta de la Defensoría le pide al Ministerio de Relaciones que establezca mecanismos de cooperación para ayudar a esclarecer posibles vulneraciones de derechos a colombianos. Además, solicitó que abran consulados en San Fernando de Atabapo y Puerto Ayacucho.



“Instamos a la Cancillería colombiana a que apele a los mecanismos que sean necesarios para que que les sea garantizado el debido proceso y el derecho a la defensa a nuestros connacionales que puedan ser detenidos en el desarrollo de los operativos en Yapacana”, concluyó el defensor.

Silvia Contreras Rodelo

Redactora de Nación

EL TIEMPO