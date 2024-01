Bomberos de Cartagena  controlaron  incendio en zona rural y evitaron tragedia 

El Cuerpo de Bomberos de Cartagena atendió un incendio de cobertura vegetal registrado anoche en cercanías de la vereda La Concordia, cerca del corregimiento de Pasacaballos. No hubo reportes de heridos ni pérdidas humanas en el incidente.



La propagación del fuego se atribuye principalmente a las condiciones del suelo, caracterizadas por una capa vegetal seca, y la intensidad del viento, que contribuyó a la rápida expansión de las llamas.

Prohibido quemar basura en áreas boscosas

Incendios en zona rural de Cartagena. Foto: alcaldía de Cartagena

La zona afectada se encuentra bajo la jurisdicción del Cuerpo de Bomberos del municipio de Turbana, pero ante esta emergencia, el Cuerpo de Bomberos Distrital de Cartagena activó un plan de respuesta colaborativa para optimizar la contención del incendio.



Jhony Pérez, director administrativo del Cuerpo de Bomberos de Distrito Cartagena, informó que trabajaron contra cuatro incendios en la ciudad. El funcionario enfatizó la importancia de prevenir incendios forestales, como la prohibición de quemar basura en áreas boscosas.



"Uniendo esfuerzos, los equipos de bomberos de ambas jurisdicciones trabajaron para controlar el incendio forestal. El Cuerpo de Bomberos Distrital desplegó dos carrotanques y equipo especializado para reforzar las operaciones, asegurando una respuesta eficiente y coordinada", señaló Pérez.

"En vista del aumento de incendios durante esta temporada seca y la presencia del Fenómeno del Niño en Cartagena, es importante que los ciudadanos tomen medidas proactivas para mitigar sus posibles impactos", informó Daniel Vargas, Jefe de la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cartagena (OAGRD).



El funcionario indica recomendaciones cruciales para evitar incendios:



-Eviten realizar fogatas o quemas controladas, y si es necesario hacerlo, asegúrense de apagar completamente el fuego.

-No arrojen colillas ni cigarrillos encendidos, ya que esto puede contribuir a la propagación de incendios.

-Alerten a las autoridades de inmediato en caso de detectar un incendio.

-Depositen adecuadamente sus basuras cuando se encuentren al aire libre.

-Cuiden las fuentes hídricas de la ciudad.

-No dejen llaves abiertas ni goteando para conservar el agua.

-Desconecten los electrodomésticos al salir o cuando no los estén utilizando para prevenir posibles cortocircuitos.

-Reduzcan los tiempos en la ducha para conservar el agua."



La Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD) y el Cuerpo de Bomberos del Distrito de Cartagena hacen un llamado urgente a la comunidad para que permanezca alerta y siga las indicaciones de las autoridades locales, e insta a la población a abstenerse de realizar actividades que puedan propiciar la propagación de incendios.