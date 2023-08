Personas inescrupulosas y presuntos estafadores tendieron una trampa a más de 400 mujeres cabezas de hogar de Valledupar para robar información de carácter privado.



Los timadores usurparon la identidad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para solicitar datos de cédula de ciudadanía de varias mujeres, fotografías de cada una de ellas portando el documento de identidad, información del registro civil de sus hijos, nombre del colegio donde estudian los menores de edad, dirección de residencia, entre otras reseñas de índole personal.



(Además: Cae peligrosa banda dedicada al hurto de joyas en las calles de Armenia; así operaban)

Es información sensible que podría ser

utilizada para estafar a nombre de ellas

denunciamos ante la Fiscalía, pero dijeron que nadie nos obligó a entregar esta información. El temor es que puedan utilizar la información para fines delictivos o para obtener beneficio del Estado FACEBOOK

TWITTER

La comunicación fue enviada a través de un grupo de Whatsapp, donde les ofrecieron entregas de mercados por parte del ICBF.



“Ellos se identificaron como Gonzalo Villazón y Laura Acuña, trabajadores del ICBF. Nos citaron en la tarde del pasado lunes al Coliseo Cubierto Julio Monsalvo Castilla para entregarnos los mercados. Después de una hora de espera, nunca dieron la cara.



Llamamos a la entidad, nos aclararon que estas personas no laboraban allá”, comentó Vanessa Jurado, una de las madres afectadas.



(Le puede interesar: ¿Dónde está la estatua de Sebastián de Belalcázar que fue derribada en Popayán?)



La preocupación que les asiste al colectivo de mujeres es que se trata de información sensible, que podría ser utilizada para estafar a nombre de ellas o usar los datos personales de sus hijos para tramitar procesos institucionales para cualquier beneficio.



En este sentido, solicitaron a las autoridades competentes adelantar las investigaciones del caso para que se puedan identificar a quienes están suplantando la identidad de este tipo de entidades, que, al parecer, tienen fines delictivos.



“En el ICBF nos dijeron que ellos no actúan de esta manera para entregar el apoyo a la comunidad. También denunciamos el caso ante la Fiscalía, pero dijeron que nadie nos obligó a entregar esta información. El temor que tenemos es que puedan utilizar la información para fines delictivos o para obtener cualquier beneficio del Estado”, recalcó Jurado.

Tres personas a bordo de un bus se hicieron pasar como funcionarios de un banco de sangre

Facebook Twitter Linkedin

Whatsapp de la estafa Foto: Archivo particular

Entretanto, en Los Venados, corregimiento de Valledupar, se presentó una situación similar.



Tres personas a bordo de un bus, se hicieron pasar como funcionarios de un banco de sangre.



(Vale la pena leer: Cartagena- Miami tendrá 3 vuelos diarios durante fin de año: ya puede comprar tiquete)



“Dijeron que venían para una campaña de captación de sangre. Cuando se les solicitó la documentación de la entidad, evadieron las respuestas. Ante la presión de la comunidad, emprendieron la huida. Esto es materia de investigación porque en Caracolí, zona rural de Valledupar, hicieron lo mismo”, relató Cristian Cataño Daza, inspector de Los Venados.



Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar