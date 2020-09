Alerta por erradicación de varias hectáreas de cultivos nativos

Cientos de árboles talados y montañas casi desiertas es el panorama que se observa en algunas veredas de Pijao, Quindío, según denunció la directora de la fundación Pijao Cittaslow, Mónica Flórez, quien advirtió sobre varias hectáreas de cultivos nativos que fueron erradicados para sembrar aguacate hass.



“Desde el 2018 hemos puesto en conocimiento de las autoridades ambientales lo que está ocurriendo con la expansión agrícola comercial en Pijao, por parte de los monocultivos de aguacate hass que invaden hasta el Distrito regional de manejo integrado en la vereda Río Azul. No sabemos hasta qué punto la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) ha hecho seguimiento porque lo que vemos es cómo se han ido cortando arboles como palma de Cera, o siete cueros, y cómo siembran aguacate alrededor de la palma’’, denunció Flórez.



De acuerdo con las fotografías conocidas por este medio, se evidencian decenas de orificios en las montañas al lado de unas cuantas palmas de Cera, e incluso algunas plantas de aguacate crecen al lado de estas palmas, conocidas por su gran tamaño y por ser el árbol nacional.



Las palmas de Cera tienen protección especial, pues varias investigaciones determinaron que están muriendo de viejas y las nuevas plantas tardan más de 50 años en crecer.

Flórez agregó que además le preocupa cómo se está manejando el tema del agua con el río Azul que nace ahí y, “todo está en manos de empresas extranjeras que han llegado y que han ido desplazando al campesino, así digan que no. Estas empresas terminan haciendo pequeños proyectos con un mínimo de inversión social y que no se equilibra con los daños ambientales’’, dice.



El director CRQ, José Manuel Cortés, contó que recibieron la denuncia hace unos días y cuando acudieron, “en el sector no se encontraba ningún tipo de afectación ambiental, pero teniendo en cuenta que son predios de más de 200 hectáreas, predios tan extensos y de acuerdo con las fotos que nos enviaron hay afectación sobre varios recursos naturales, vamos a programar una visita con un equipo interdisciplinario para verificar’’.

ARMENIA